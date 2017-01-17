6 أطعمة تحسن مزاجك وتساعدك على محاربة الاكتئاب!



تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017 الاتحاد نت نمر جميعنا بفترات نعاني فيها من تقلب المزاج وفقدان الشهية والتعب في ظل ضغوط الحياة اليومية والإرهاق الناتج عن كثرة المشاغل وتعقيدات الحياة. لكن من نعم الله علينا أنه أمدنا بوسائل مختلفة للتغلب على تلك المتاعب ومقاومة الانزلاق إلى هاوية الاكتئاب، ومن ضمنها الطعام، إذ يؤكد خبراء التغذية أن هناك العديد من الأطعمة السحرية التي قد يساعد تناولها على تحسين المزاج وتعزيز مهام الذاكرة والتركيز. وقدم الخبراء قائمة نقلتها عنهم صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية بأفضل الأطعمة من ذلك النوع: 1- الشوكولاتة الداكنة: يمكن أن يحفز تناول الشوكولاتة الجسم على إفراز عدد من المركبات الكيميائية التي تعزز الحالة المزاجية، ومنها الفينيثيلامين الذي يسرع معدل النبض ويزيد من نسبة السعادة. كما تحتوي الشوكولاتة على التربتوفان وهي مادة تحفز إفراز السيروتونين الذي يطلق عليه العلماء اسم «هرمون السعادة» في المخ. ... المزيد