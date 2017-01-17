6 أطعمة تحسن مزاجك وتساعدك على محاربة الاكتئاب!

نمر جميعنا بفترات نعاني فيها من تقلب المزاج وفقدان الشهية والتعب في ظل ضغوط الحياة اليومية والإرهاق الناتج عن كثرة المشاغل وتعقيدات الحياة.
لكن من نعم الله علينا أنه أمدنا بوسائل مختلفة للتغلب على تلك المتاعب ومقاومة الانزلاق إلى هاوية الاكتئاب، ومن ضمنها الطعام، إذ يؤكد خبراء التغذية أن هناك العديد من الأطعمة السحرية التي قد يساعد تناولها على تحسين المزاج وتعزيز مهام الذاكرة والتركيز.
وقدم الخبراء قائمة نقلتها عنهم صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية بأفضل الأطعمة من ذلك النوع:
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يمكن أن يحفز تناول الشوكولاتة الجسم على إفراز عدد من المركبات الكيميائية التي تعزز الحالة المزاجية، ومنها الفينيثيلامين الذي يسرع معدل النبض ويزيد من نسبة السعادة.
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