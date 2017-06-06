سيف الرضوان: التطوع بوابة المحبة والعطاء

هناء الحمادي (الشارقة)

تظل المنافسة على فعل الخير في «عام الخير» أهم الأهداف التي يحرص لها الكثير من شباب الإمارات على تنفيذها، في إطار المشاركة في خدمة المجتمع وتطويره، ولا عجباً، حين نرى هناك أيادي بيضاء تسعى للعمل التطوعي في شتى المجالات، وتعمل بصمت من دون كلل أو ملل، وتقضي الساعات الطويلة من أجل رسم البسمة والفرحة في قلوب الآخرين ليجدوا من خلال تلك المشاركات التطوعية مسؤولية مهمة نحو المجتمع الذي يعيشون فيه.

سيف عبدالله الرضوان الحارثي من سكان الشارقة، متزوج ولديه 6 أبناء، مدرب محترف في عدة مجالات، فهو حاصل على شهادات دولية في مهارات التدريب، مدرب معتمد بوزارة الداخلية، ومدرب معتمد في الأزمات والكوارث في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، متطوع وقائد فريق الاستجابة للأزمات والطوارئ، لديه خبرة 26 عاماً، انخرط في عالم التطوع قبل 10 سنوات تقريباً، وهو من مؤسسي البرنامج الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ، وبرغم أنه يبلغ من العمر 46 عاماً، إلا أنه لم يتوان عن حب الخير للآخرين منذ سنوات طويلة، فقد وجد عامل التطوع عتبة الدخول إلى أبواب الفضيلة والإحسان والبر، وتقديم يد العون والمشاركة في المبادرات الخيرية والإنسانية، التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية «فرع الشارقة».

معاني الخير

ويرى الرضوان العمل التطوعي من منطلق المساهمة في مسيرة التنمية، فإن تعطي من وقتك وجهدك، فهذا واجب يقوم به الفرد لرد المعروف إلى الدولة المعطاء التي نعيشها على أرضها، وللمشاركة في إشاعة التكاتف والتماسك الاجتماعي، لاسيما أن التطوع واجهة حضارية تعكس وعي الأفراد، وظاهرة اجتماعية أصيلة، تحقق الترابط والتآلف والتأخي بين أفراد المجتمع، كي يكون المجتمع كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم «كالجسد الواحد»، مشيراً إلى أن العمل التطوعي ممارسة إنسانية، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل شعوب البشرية، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن العمل التطوعي يغرس المفهوم الصحيح للعمل الخيري، الذي يشمل كل معاني البر والإحسان والعدل والرحمة، وكل المعاني المرتبطة بتكريم الإنسان، كما يقوم بإحياء قيم التكافل والتعاون، ورعاية ذوي القربى، والجار وذوي الحاجة في المجتمع، ومساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود، ودعم ومساندة الفئات الخاصة في المجتمع من المسنين والمعاقين والأيتام وغيرهم.