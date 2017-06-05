كوريا الشمالية تنتقد عقوبات الأمم المتحدة

سيؤول (أ ف ب)
هاجمت كوريا الشمالية أمس عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة بحقها، معتبرة أنها «خسيسة» وتعهدت المضي في برامجها للتسلح النووي والبالستي. وتبنى مجلس الأمن مساء الجمعة بالإجماع قراراً وضعت الولايات المتحدة مسودته.
وأضاف إلى اللائحة السوداء 13 مسؤولاً في مواقع مختلفة وآخر يشتبه بأنه رئيس جهاز استخبارات، إضافة إلى أربع شركات، ما يعني منعهم من السفر إلى كل دول العالم وتجميد أصولهم.
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وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إنها «تدين وترفض من دون تحفظ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومجلس الأمن لمنع تعزيز ردعنا النووي».
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واعتبرت الوزارة أن واشنطن تمارس «أقصى المعايير المزدوجـة» بمنع الدول الأخرى من إجراء اختبارات نووية وصاروخية، فيما تسعى هي لتطوير ترسانتها العسكرية.