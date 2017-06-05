جاكرتا: 1200 مسلح من «داعش» يقاتلون في الفلبين

سنغافورة (أ ف ب)

أكدت وزارة الدفاع الإندونيسية في مؤتمر دولي حول الأمن أمس أن لدى «داعش» حوالى 1200 مقاتل في الفلبين بينهم أجانب يقدر عدد الإندونيسيين منهم بنحو أربعين شخصاً. ودعا وزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد رياكودو خلال منتدى شانجريلا في سنغافورة إلى التعاون الإقليمي لمكافحتهم.

وقال: «أُبلغت الليلة الماضية أن هناك حوالي 1200 من أعضاء (داعش) في الفلبين، بينهم حوالي أربعين ذهبوا من إندونيسيا».

وأضاف رياكودو أنه لمواجهة «هؤلاء.. يجب أن نعتمد وسائل شاملة، لكن علينا التزام الحذر لان هؤلاء هم آلات قتل».

وتابع الجنرال المتقاعد أن «هدفهم هو قتل الناس لذلك من مسؤوليتنا أن يكون لدينا فهم شامل وتوافق وطرق عمل مشتركة لمكافحتهم».

لكن مساعد وزير الدفاع الفلبيني ريكاردو ديفيس قلل من حجم المقاتلين، وقال إنه لم يسمع من قبل بالعدد الذي ذكره رياكودو. وقال «العدد في نظري أقل بكثير، هو بين 250 و400».

لكنه أوضح أن نحو أربعين مسلحاً أجنبياً يشاركون في القتال في مراوي التي اجتاحها المتشددون عندما حاولت السلطات اعتقال زعيمهم ايسنيلون هابيلون.