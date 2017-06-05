مقتل 10 من قادة «داعش» في هجوم للقوات الباكستانية

كويتا، باكستان (وكالات)

قتل ما لايقل عن عشرة من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي بهجوم شنته القوات الباكستانية في ولاية بلوشستان بعد تقارير أفادت أن التنظيم كان يحتجز صينيين اثنين. وفي أفغانستان المجاورة، اعتقلت قوات الأمن مهاجما انتحاريا و12 إرهابياً آخرين، لصلتهم بالهجوم الدموي الذي استهدف جنازة أمس الأول في كابول. فيما قتل نائب حاكم الظل التابع لحركة طالبان في إقليم كابيسا.

وأعلنت السلطات الباكستانية أمس أنها قتلت نحو 10 من مقاتلي «داعش» في هجوم استمر 3 أيام بعد تقارير استخباراتية أفادت أن التنظيم كان يحتجز شخصين صينيين اختطفا حديثا. وجرت العملية في إقليم ماستونج في ولاية بلوشستان المضطربة بجنوب غرب باكستان واستهدفت كهوفا يستخدمها قادة «داعش» كمخابئ، حسبما أفاد مسؤول أمني كبير.

وأوضح المسؤول أن «12 أو 13 من قادة التنظيم الإرهابي قتلوا باشتباك عنيف. وجرى إخلاء المنطقة أمس الأول»، لكنه كشف أن الصينيين المخطوفين لم يتم إطلاق سراحهما من موقع الهجوم رغم وجود السيارة التي استخدمت في اختطافهما في المكان.

ويسعى «داعش» لتعزيز وجوده في باكستان عبر تحالفات مع جماعات إرهابية محلية مثل جماعة الأحرار وعسكر جنقوي. لكن باكستان تقلل من أهمية وجوده عادة.