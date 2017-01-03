«فخر أبوظبي» يختتم الاستعداد بـ «قصر الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف سلطان برغش لاعب الجزيرة مباراة فريقه أمام الوحدة غداً في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالخاصة للغاية، وقال: بكل تأكيد الجميع يدرك مدى خصوصية مباريات الجزيرة والوحدة، كونها «ديربي» العاصمة أبوظبي، ومن هذا المنطلق يسعى كل منهما للفوز بالبطولة الخاصة.

وأضاف: تتضاعف أهمية المباراة، لأنها في بطولة الكأس الأغلى التي ندافع عن لقبها بكل قوة وحذر، مشيراً إلى أنها لا تحتمل القسمة على اثنين، ولا بديل عن الفوز فيها، خصوصاً أنه لا يوجد مجال للتعويض بنظام خروج المغلوب.

وشدد سلطان برغش على أن الجزيرة استعد للقاء بكل قوة، والفريق جاهز لخوض المباراة بمعنويات عالية، في ظل المستويات المتميزة التي قدمها هذا الموسم.

وأشار إلى أن الجميع داخل الفريق يعرفون أهمية المباراة ومدى حساسيتها، لأنها «محطة فارقة» في طريق الحفاظ على اللقب الغالي الذي فاز به الجزيرة في الموسم الماضي.