مسؤول فلسطيني يقترح : حائط البراق لليهود والمسجد الأقصى للمسلمين

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس باحات المسجد الأقصى من جهة «باب المغاربة» بحماية أمنية من قبل شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية أمنت الحماية لاقتحام 90 مستوطناً من بينهم 15 يهودياً من فئة الطلاب خلال فترة الاقتحامات الصباحية والتي تستمر لأربع ساعات. وأضافت المصادر أن المستوطنين تلقوا شروحات حول «الهيكل» المزعوم، كما أدوا طقوسهم التلمودية قرب «باب الرحمة» دون تدخل من الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن الاقتحامات تبدأ من «باب المغاربة» وتنتهي بعد جولة في باحات المسجد من «باب السلسلة»، كما أن الاقتحامات تتم بشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن ثلاثة آلاف و93 إسرائيلياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال شهر مايو الماضي، حيث سمحت شرطة الاحتلال للمئات من المستوطنين باقتحام الأقصى خلال الأعياد العبرية.