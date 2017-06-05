السعودية: 300 فرقة دراجات نارية للتدخل السريع بمكة

الرياض (د ب أ)

أكد مصدر أمني سعودي أمس نشر 300 فرقة دراجات نارية للتعامل مع الحوادث وأعمال الإنقاذ التي تتطلب تجهيزات خاصة، وذلك ضمن خطة انتشار قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وأضاف مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العميد علي المنتشري، في بيان أن «جميع وحدات التدخل في الحوادث مجهزة بأحدث التقنيات، وكذلك وحدات الإنقاذ المزودة بأحدث تقنيات البحث والإنقاذ من الكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشعار لمباشرة كافة أعمال الإنقاذ في حوادث انهيار المباني والإنقاذ في المباني العالية والأنفاق.

وأكد انتهاء فرق الإشراف الوقائي والسلامة من إجراء مسح وقائي شامل لجميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون بالعاصمة المقدسة بالإضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية على مدار الساعة لمنع استحداث أي مخالفات لاشتراطات السلامة تهدد سلامة المعتمرين والمواطنين والعمل على إزالتها بصورة فورية.

وأشار العميد المنتشري إلى تخصيص أربعة مراكز للإسناد الآلي والبشري وسبعة فرق للإسناد البشري في حالات الطوارئ بكافة الشعب الميدانية، مؤكداً نشر عدد كبير من وحدات الدفاع المدني للتدخل السريع تشمل 13 فرقة تدخل سيارات موزعة على 12 نقطة و300 فرقة دراجات نارية تتمركز في 24 نقطة للاستفادة من فرق سرعة الدرجات النارية وقدرتها على اختراق الزحام في التدخل الأولي في مباشرة حوادث المركبات في المنطقة المركزية خلال أوقات الذروة والتي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين المتجهين للمسجد الحرام، إلى جانب فرق الإنقاذ والإطفاء للتحرك السريع في مباشرة أي حالات طارئة.