غارات جوية ليبية مكثفة على «القاعدة» في بنغازي

طرابلس (وكالات)

أعلن مدير مكتب إعلام القوات الخاصة الصاعقة التابعة للجيش الوطني الليبي «رياض الشهيبي» أن 10 غارات جوية لسلاح الجو استهدفت مراصد وتجمعات العناصر الإرهابية «مجلس شورى ثوار بنغازي» التابع للقاعدة بمحور وسط البلاد وسط بنغازي.

وقال الشهيبي لـ«سكاي نيوز عربية»، إن الغارات تركزت على امتداد ضريح عمر المختار وحتى الفندق البلدي ومستشفى الجمهورية وفندق النوران ما نتج عنه تدمير كامل النقاط التي كانت تتحصن بها العناصر الإرهابية التي تم رصدها جيداً.

يذكر أن آخر معاقل الجماعات المتطرفة ببنغازي، تتمثل في منطقتي «سوق الحوت» و«حي الصابري» اللتان تقعان شمال مدينة بنغازي.

وأعرب أعضاء المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه في ليبيا عن استهجانهم ورفضهم للقرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «غير المعتمد» فائز السراج باستحداث مناطق عسكرية، معتبرين أن هذا القرار مدعاة للفتنة وبث الفرقة بين أبناء الوطن ومخالف للإعلان الدستوري ولما ورد باتفاق الصخيرات.