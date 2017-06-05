عواصم (وكالات)

دان كل من الأزهر الشريف ومنظمة التعاون الإسلامي عمليتي الدهس والطعن في لندن. وأكد الأزهر في بيان أصدره أمس، «موقفه الثابت الذي يرفض كل العمليات الإرهابية التي تستهدف الآمنين في كل ربوع الأرض»، مشدداً على أن «من حق جميع البشر العيش في سلام وأمان بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم»، وطالب الأزهر المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب وخطره الذي بات يهدد السلام العالمي، ويضرب يوماً بعد يوم مناطق مختلفة في كل أنحاء العالم.

بدوره، دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اعتداءات لندن، وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين في بيان صحفي موقف المنظمة الثابت في نبذ الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله. وأعرب عن الحزن على هذا «العمل الشنيع» الذي يتنافى مع حرمة النفس البشرية والإنسانية.