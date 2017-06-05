العالم يتضامن مع لندن ويدعو لمواجهة الإرهاب

عواصم (وكالات)

دان عدد من قادة العالم وشخصيات رفيعة المستوى الهجمات الإرهابية، التي وقعت ليل السبت الأحد في لندن وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وسط دعوات للوحدة في مواجهة آفة الإرهاب.

وعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مساعدة الولايات المتحدة لبريطانيا بعد اعتداء لندن، وكتب ترامب على «تويتر»: «مهما كان ما باستطاعة الولايات المتحدة أن تفعله لمساعدة لندن والمملكة المتحدة، فنحن سنكون جاهزين، نحن معكم، ليبارككم الله». وقال في تغريدة أخرى من دون أن يذكر اعتداءات لندن بشكل خاص: «علينا أن نكون أذكياء وساهرين وأقوياء، نريد من المحاكم أن تعطينا حقنا، نريد قرار منع السفر كمستوى إضافي من الأمان». وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، على حسابه في تويتر، بأن فريق الأمن القومي أطلع ترامب على تفاصيل اعتداءات لندن.

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أكد لرئيسة الوزراء البريطانية «الدعم الكامل» للولايات المتحدة بعد «الاعتداء الإرهابي الوحشي»، وذلك في اتصال هاتفي جرى ليل السبت الأحد. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إن ترامب أشاد في اتصاله الهاتفي «برد الفعل البطولي للشرطة والأطراف الأخرى التي تدخلت، وعرض الدعم الكامل لحكومة الولايات المتحدة في عملية التحقيق وإحالة المسؤولين عن هذه الأعمال الشريرة إلى القضاء».

ودانت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي تلك الهجمات مجددة التأكيد على ضرورة تفعيل قانون حظر منح تأشيرات لمواطني الدول «التي تشكل تهديدا على الأمن» سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في البيان، إن «الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تطلبها السلطات في المملكة المتحدة»، وأضافت نويرت أن «الأمريكيين يقفون جميعاً وقفة تضامن مع شعب المملكة المتحدة».