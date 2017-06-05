الإمارات تدين اعتداءات لندن وتؤكد موقفها الثابت ضد الإرهاب

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الجرائم الإرهابية التي وقعت ليلة السبت الأحد، وسط العاصمة البريطانية لندن وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، موقف دولة الإمارات الثابت والواضح ضد التطرف والإرهاب، مشددة على أن جرائم لندن الإرهابية تؤكد مجدداً الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية للتصدي للتطرف والإرهاب بأشكاله كافة. وأضافت أن المدنيين الأبرياء يدفعون ثمن هذه الجرائم الإرهابية، داعيةً إلى التعاون المشترك والتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الضحايا جراء هذه الجرائم الإرهابية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحذيراً للمواطنين حول السفر إلى بريطانيا في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً.

وصرح أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن هذا التحذير يأتي انطلاقاً من إحاطة مواطني الدولة بدرجة المخاطر عند سفرهم والحرص على سلامتهم ومتابعة المستجدات التي تقوم الوزارة على إثرها بتقييم درجات الخطر والتهديد. وطالبت الوزارة المواطنين الموجودين حالياً في بريطانيا بالحذر الشديد في تنقلاتهم والابتعاد عن المناطق العامة في هذه الفترة. وأكدت أنها ستقوم بإحاطة المواطنين بالمستجدات في هذا الشأن.