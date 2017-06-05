«حزب البديل» الألماني يهاجم وزير العدل بعد تعاطفه مع لندن



تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017 برلين (د ب أ) هاجمت بيأتريكس فون شتروخ، نائبة رئيس حزب البديل لأجل ألمانيا المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو بشدة وزير العدل الاتحادي هايكو ماس بسبب إعرابه عن التعاطف بعد هجمات لندن. يذكر أن ماس كتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «بالنظر إلى ضحايا الهجمات التي شهدتها لندن الليلة الماضية، أمر محزن، أصبحت بريطانيا هدفاً مجدداً لهجوم جبان»، وأضاف «تعاطفنا مع أصدقائنا البريطانيين». وكتبت شتروخ بعدها بعدة دقائق في تغريدة على «تويتر»: «فلتوفر على نفسك وقوفك المذهول غير المفهوم مع التعاطف بكلمات مستهلكة».