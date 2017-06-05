حزبا المحافظين والعمال يعلقان حملتيهما الانتخابيتين في بريطانيا

لندن (وكالات)

أعلن حزب المحافظين البريطاني، أمس، تعليق حملته الوطنية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثامن من يونيو بعد اعتداء لندن.

وقال ناطق باسم الحزب، إن «حزب المحافظين لن يقوم بحملة على المستوى الوطني اليوم، سنراجع هذا القرار خلال النهار مع ظهور تفاصيل جديدة عن الاعتداء». من جهته، قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في بيان أن «حزب العمل سيعلق حملته الانتخابية حتى المساء بعد التشاور مع أحزاب أخرى، احتراما للذين قتلوا وللجرحى». وتجرى الانتخابات التشريعية في بريطانيا الخميس المقبل.