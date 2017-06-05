أبرز الهجمات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا منذ 2005

لندن (أ ف ب)

شهدت المملكة المتحدة سلسلة من الاعتداءات الإرهابية منذ عام 2005، آخرها الهجوم الذي وقع ليل السبت الأحد في وسط لندن.

وأبرز الهجمات التي تعرضت لها بريطانيا هي:

- 7 يوليو 2005: شهدت بريطانيا 4 اعتداءات منسقة في ساعة الازدحام، في ثلاثة من قطارات الأنفاق وحافلة، ما أسفر عن سقوط 56 قتيلاً و700 جريح. وتبنت الهجمات مجموعة تابعة لتنظيم «القاعدة».

- 21 يوليو، فشلت 4 محاولات جديدة لتنفيذ اعتداءات مماثلة ومنسقة داخل مترو وباص في لندن، إذ أن القنابل التي استُخدمت لم تنفجر بسبب خلل في تصنيعها، وبحسب القضاء، فإن سلسلتي الاعتداءات مترابطتان.