ترامب ينتقد عمدة لندن ويثير ردود فعل غاضبة

واشنطن (وكالات)

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدات له على «تويتر»، أن اعتداء لندن يظهر أن الوقت قد حان «للتوقف عن تجنب تسمية الأمور بأسمائها» وإلا فإن التهديد سيصبح أسوأ.

وقال ترامب في تغريدة «علينا أن نتوقف عن تجنب تسمية الأمور بأسمائها وأن نركز على أمن شعوبنا. إذا لم نصبح أذكياء فإن الأمور ستتدهور». وفي سلسلة من التغريدات، وجه ترامب انتقاداته لرئيس بلدية لندن صادق خان الذي حاول طمأنة الناس بعد الاعتداء. وقال ترامب «قتل 7 على الأقل وأصيب 48 آخرون في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقول لا داعي للقلق».

وفي تغريدة أخرى هاجم ترامب «دعاة الحد من امتلاك الأسلحة». وقال «هل لاحظتم أننا لم نعد نتحدث عن الأسلحة الآن؟ هذا لأنهم استخدموا سكاكين وشاحنة».

بدوره، أكد رئيس بلدية لندن صادق خان أن «لديه أموراً يقوم بها أكثر أهمية» من الرد على تغريدة الرئيس الأميركي.

وقال المتحدث باسم خان في بيان، إن «لرئيس البلدية أموراً أكثر أهمية يقوم بها من الرد على تغريدة غير دقيقة لدونالد ترامب الذي يتعمد إخراج ملاحظات خان من سياقها حين يدعو سكان لندن إلى عدم القلق من انتشار أعداد أكبر من قوات الشرطة ومن بينهم شرطة مسلحة، في شوارع العاصمة».

وقال خان، في وقت سابق، إن سكان لندن سيشهدون وجوداً متزايداً لرجال الشرطة في المدينة بعد الهجوم الدامي، لكن ليس هناك ما يدعو للقلق.

ورداً على انتقادات ترامب، كتب ديفي لامي عضو البرلمان من حزب العمال في تغريدة أن تصريحات ترامب «رخيصة وبغيضة ولا تليق بزعيم دولة وتجعلني أشعر بالرغبة في الخروج من السياسة في يوم كهذا، الشر في كل مكان نراه». أما في الولايات المتحدة، فقال نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور لشبكة «سي أن أن»، «لا أعتقد أنه من المناسب وسط هجوم إرهابي كبير من هذا النوع أن ننتقد رئيس بلدية يحاول تنظيم رد المدينة على هذا الهجوم».

وبشأن إشارة ترامب إلى اقتراحه بحظر السفر الذي أوقفته المحاكم الأميركية، قالت سيسيليا وانغ نائبة مدير اتحاد الحريات المدنية الأميركية للشؤون القانونية في تغريدة: «يجب أن نغضب عندما يستغل الرئيس جريمة رهيبة عنيفة للحصول على تأييد لسياسته التمييزية غير القانونية».