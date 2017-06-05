«داعش» يمنع هروب المدنيين من «الزنجيلي» بالقنابل اليدوية

عواصم (وكالات)

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان أمس، إن المدنيين في حي الزنجيلي بساحل الموصل الأيمن، يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية فقد أصحبوا أرقاماً تُضاف إلى أعداد الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم «داعش»، أثناء محاولتهم الفرار من مناطق سيطرته.

وأكد المرصد في تقرير جديد، أن «تنظيم داعش ما زال يمنع المدنيين الذين يحاولون الهروب من مناطق سيطرته، وعندما تصله معلومة عن أشخاص يحاولون الهروب أو القبض عليهم أثناء هربهم، فإن مصيرهم الإعدام المباشر».

لكن شاهد عيان من حي الزنجيلي تمكن من الوصول للقوات الأمنية العراقية قال إنه «في الساعة الثالثة من فجر السبت 3 يونيو، رصد عناصر تنظيم «داعش» الممر الآمن الذي سلكته العوائل باتجاه القوات الأمنية، ويقع هذا الممر بالقرب من معمل البيبسي في الزنجيلي»، مما دفع التنظيم إلى إلقاء قنابل يدوية على تجمعات المدنيين الذين حاولوا الهرب، بعدها استخدم الأسلحة الرشاشة لقتل الذين حاولوا النجاة بأنفسهم، وبعضهم عاد إلى داخل الزنجيلي».

وأضاف شاهد آخر أن عناصر التنظيم أعطوا الأوامر عبر مكبرات صوت من إحدى سياراتهم بقتل «كل الذين يحاولون الهروب من مناطق سيطرته، وحرض قناصته بصوتٍ عالٍ على قتل العوائل التي تسلك الطريق القريب من معمل البيبسي».

بدوره، أوضح مصدر مسؤول في حكومة نينوى المحلية أن «المجزرة التي بدأت في الساعة الثالثة فجراً وانتهت بعد سبع ساعات، راح ضحيتها أكثر من 250 مدنياً، وما زالت جثثهم ملقاة على الطريق بانتظار انتشالها».