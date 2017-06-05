القوات العراقية تستعيد «البعاج» قرب الحدود السورية

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أكد قائد عمليات «قادمون يانينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أمس، تحرير قضاء البعاج غرب الموصل بمحافظة نينوى بالكامل من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابية بعدما أعلنت مليشيات «الحشد الشعبي» استعادتها للقضاء الاستراتيجي القريب من حدود سوريا، فيما تعرض مدنيون للموت جراء الجوع والعطش والتسمم في الموصل القديمة. وقتل 5 «دواعش» وعنصري عشائري، في حين أسقطت القوات العراقية طائرة بلا طيار تعود لتنظيم «داعش» في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقال الفريق يارالله أمس، إن «قوات الحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش حررت قضاء البعاج بالكامل، ورفعت العلم العراقي على مبانيه». وكانت قيادة «الحشد الشعبي» أعلنت صباح أمس، تحرير مليشياتها للبعاج ثاني أكبر قضاء في العراق بعملية نوعية لم تستغرق سوى ساعات. ثم لم تلبث أن سيطرت المليشيات بعد ساعات على مخفر تل صفوك الحدودي جنوب الحسكة، وهو ثاني منطقة يسيطر عليها «الحشد» على الحدود مع سوريا.

وقتلت القوات الأمنية نحو 13 انتحاريا في عمليات تحرير مركز قضاء البعاج. وقال مصدر في «الحشد»، إن «قوات الحشد تمكنت من قتل 13 انتحاريا يرتدون أحزمة ناسفة، مع ما يعرف بوالي القضاء، خلال اشتباكات تحرير مركز قضاء البعاج».

وأضاف أن «قوات الحشد الشعبي تمكنت أيضا من إطلاق سراح 25 محتجزا من المدنيين بينهم أطفال، كانوا محتجزين بأنفاق تحت مبنى مجلس قضاء البعاج». وتابع أن «قوات الحشد عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات 20 مدنيا في مركز القضاء». كما تمكنت القوات العراقية أمس، من التقدم أكثر بحي الزنجيلي التابع للمدينة القديمة، حيث دارت معارك شوارع مع تنظيم «داعش» الذي عمد في الأيام الماضية إلى استهداف المدنيين الفارين.