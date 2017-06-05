أنقرة تعلن انطلاق معركة الرقة وواشنطن تنفي

عواصم (وكالات)
نفى التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، أمس، تصريحات رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن بدء عملية اقتحام مدينة الرقة السورية لتحريرها من قبضة التنظيم. في حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على «سد البعث» 30 كم غرب مدينة الرقة شمال سوريا والذي غيرت اسمه إلى «سد الحرية»، بالتزامن مع سيطرة الجيش النظامي على آخر بلدة كبيرة يسيطر عليها «داعش» في حلب.
وقال متحدث باسم التحالف الدولي في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية أمس، «لا نستطيع تأكيد انطلاق العملية، ولا نبحث مستقبلها».
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وأشار إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة بأن اعتمادها على مسلحي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» للقيام بهذه العملية لم يكن اختيارياً، إنما ضرورة فرضتها الظروف. وأردف يلدريم قائلاً «استراتيجيتنا التي لا تتغير، هي أننا لن نتهاون في ضرب أي منظمة إرهابية تهدد أمننا وسلامتنا سواء أكانت هذه المنظمة داخل حدود بلادنا أو خارجها».
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