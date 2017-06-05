أنقرة تعلن انطلاق معركة الرقة وواشنطن تنفي

عواصم (وكالات)

نفى التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، أمس، تصريحات رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن بدء عملية اقتحام مدينة الرقة السورية لتحريرها من قبضة التنظيم. في حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على «سد البعث» 30 كم غرب مدينة الرقة شمال سوريا والذي غيرت اسمه إلى «سد الحرية»، بالتزامن مع سيطرة الجيش النظامي على آخر بلدة كبيرة يسيطر عليها «داعش» في حلب.

وقال متحدث باسم التحالف الدولي في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية أمس، «لا نستطيع تأكيد انطلاق العملية، ولا نبحث مستقبلها».

وكان يلدريم قال في وقت سابق من أمس، إن معركة انتزاع مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم «داعش» بدأت في وقت متأخر من الثاني من يونيو، مضيفاً أن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بذلك. وشدد يلدريم، في تصريحات نقلها الإعلام التركي الرسمي، على أن بلاده لا تؤيد الطريقة التي بدأت بها الولايات المتحدة الأميركية حملة الرقة.

وأشار إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة بأن اعتمادها على مسلحي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» للقيام بهذه العملية لم يكن اختيارياً، إنما ضرورة فرضتها الظروف. وأردف يلدريم قائلاً «استراتيجيتنا التي لا تتغير، هي أننا لن نتهاون في ضرب أي منظمة إرهابية تهدد أمننا وسلامتنا سواء أكانت هذه المنظمة داخل حدود بلادنا أو خارجها».