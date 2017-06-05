الميليشيات تعتقل 3 ناشطين في المحويت



تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017 عدن (الاتحاد) اعتقلت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عدداً من النشطاء في محافظة المحويت شمال غرب صنعاء، على خلفية اتهامات بتوزيع مساعدات إغاثية لعدد من أهالي مديرية ملحان التي تشهد حصاراً من قبل الميليشيات المسيطرة على المحافظة منذ أكثر من عامين. وأفاد مصدر محلي أن عناصر من الميليشيات اختطفت 3 من النشطاء المجتمعين بالقرب من عزلة بدح، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، على خلفية تهم بالقيام بتهريب مواد غذائية وإغاثية وتوزيعها على الأسر المحتاجة والفقيرة. وأشار إلى أن الميليشيات منذ سيطرتها على المحويت تقوم بنهب جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة للفقراء والمحتاجين وتسخرها لمصالحها الخاصة وأعمالها العسكرية.