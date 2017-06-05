الحكومة اليمنية تدعم المقترحات الأممية لترتيب انسحاب الميليشيات من الحديدة

نيويورك، عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلنت الحكومة اليمنية أمس تأييدها للمقترحات والأفكار التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمتصلة بترتيبات انسحاب ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من الحديدة. وأكدت في بيان صادر عن المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة استعدادها الكامل لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب الميليشيات من المحافظة في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي والتي كانت وافقت عليها. ودعت إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدة الحكومة لإيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة الأزمة لتغطية هذه النفقات.

وأعربت الجمهورية اليمنية عن تقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص والتي تهدف إلى مساعدة الحكومة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من جراء الحرب والمجاعة والأوبئة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي المتحالفة مع الرئيس المخلوع والتي تعيد إلى الأذهان مثلث الجهل والفقر والمرض الذي عانى منه الشعب في ظل حكم الإمامة الكهنوتي البغيض. وأكدت كما كانت على الدوام انفتاحها على كافة المقترحات والأفكار التي تقدم بها المبعوث الخاص إلى الحكومة اليمنية خلال لقائه بالرئيس عبدربه منصور هادي في 11 مايو الماضي وسعيا نحو تجنيب الشعب مزيدا من إراقة الدماء واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.

وجددت الحكومة تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف وقال البيان «تنتهز الحكومة اليمنية هذه المناسبة لتؤكد مجدد تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف وتهيب بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق لإنهاء مأساة الانقلاب».

من جهته، طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات الانقلابية لرفع الحصار عن مطاري الحديدة وتعز وكافة المطارات والموانئ التي تحت سيطرتها، حتى تتمكن المنظمات الإغاثية من الوصول الإنساني إلى المستحقين في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها وحصارها. وأكد أن من شأن فتح المطارات، الوصول الإنساني السريع وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة أبناء هذه المحافظات بعد أن وصل الحال في سكانها إلى انعدام شبه تام في كافة مقومات الحياة.

وشدد على أهمية فتح مطار تعز وكافة الطرق البرية المؤدية إلى المحافظة خصوصاً وان المحافظة محاصرة منذ ما يقارب العامين ويحدث فيها قتلى وجرحى بصورة يومية وهم بحاجة للعلاج خارج المحافظة كما نتج عن الحصار للمدينة من قبل الميليشيات انعدام شبه كامل للغذاء والدواء، وانهيار لقطاع الصحة بشكل شبه تام. وقال «إن قيام المليشيات الانقلابية بالسيطرة على المطارات والموانئ تسبب في انهيار كامل في عدد من القطاعات في اليمن كقطاع الغذاء والصحة والكهرباء وقطاع الخدمات، وتسبب في انتشار المجاعة ومرض الكوليرا في عدد من المحافظات، ما يستوجب على المجتمع الدولي الضغط الفوري والحازم على المليشيات للقيام بفك الحصار عن المطارات والموانئ والطرق البرية، كي يتسنى لكافة للحكومة الشرعية والمنظمات الدولية الوصول السريع الى المتضررين ومدهم بالاحتياجات الإنسانية العاجلة».

وأضاف «على المجتمع الدولي الضغط على أعلى المستويات لفتح كافة المطارات والموانئ والطرق البرية للعمل على إيصال المساعدات الإغاثية إلى المنكوبين في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات كون الحاجة الإنسانية لم تعد تحمل مزيدا من التأخير وان الوضع الإنساني فيها بات كارثياً». كما اكد على ضرورة فتح مطار الحديدة التي تعاني معظم مديرياتها من المجاعة ويموت فيها طفل كل ثمان ساعات نتيجة أمراض يمكن معالجتها عبر تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات المدينة، مشيراً إلى أن فتح مطار الحديدة سوف يساعد على إنقاذ المدينة من الآثار الكارثية التي تسببت بها الميليشيات نتيجة حصارها لهذه المحافظة وغيرها من المحافظات.

ولفت إلى أن سيطرة الميليشيات الانقلابية على المطارات والموانئ تسبب في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وأن فتح هذه المطارات والموانئ سوف يساعد كثيراً في إيصال المساعدات ويسهم في معالجة الوضع الإنساني. واكد أن المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات تعاني كوارث إنسانية كبيرة من مجاعة وانتشار للأمراض والأوبئة وزيادة في نسبة الوفاة جراء وباء الكوليرا نتيجة الحصار على المحافظات.

ودان استمرار الميليشيات الانقلابية بمضايقة المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني وعرقلة وصول المساعدات ونهبها، مندداً بالصمت الدولي تجاه هذه الجرائم التي وصفها بالإرهابية وغير الإنسانية. وأضاف إن الميليشيات تسببت في احتجاز اكثر من 63 سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية وضرب بعض السفن في الملاحة الدولية في مينائي الحديدة والصليف وقامت أيضاً باحتجاز اكثر من 530 قافلة إغاثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً كبيرا بكل ما تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي من دعم إغاثي وانسأني وترحب بكافة الجهود الدولية والأممية عبر المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال لتحسين الوضع الإنساني في المحافظات كافة.