مقتل وإصابة 38 انقلابياً بغارات «التحالف»

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قتل 18 عنصراً من متمردي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 20 آخرون بجروح في اشتباكات مع الجيش الوطني والغارات الجوية للتحالف العربي في أنحاء اليمن. وقالت مصادر محلية، إن المقاتلات شنت 5 غارات على أهداف في مناطق وادي آل أبو جبارة والطلعة والمليل ببلدة كتاف شمال شرق صعدة، وغارتين على منطقة آل صبحان ببلدة باقم الشمالية على حدود السعودية، وثلاث غارات على المشتل الزراعي ومنطقة «قهرة النص» ببلدة سحار القريبة من مدينة صعدة عاصمة المحافظة.

وأغار الطيران على مواقع وتجمعات للانقلابيين في مدينتي حرض وميدي شمال محافظة حجة المجاورة (شمال غرب)، بينما دمرت ثلاث ضربات جوية مواقع وتعزيزات للميليشيات في بلدة الخوخة الساحلية جنوب محافظة الحديدة (غرب) المطلة على البحر الأحمر. وهاجم الطيران أيضا مواقع ومعسكرا للانقلابيين شمال مدينة المخا وبلدة موزع غربي محافظة تعز (جنوب غرب) حيث تستمر المعارك على الأرض وتتقدم القوات الحكومية لاستعادة قاعدة خالد العسكرية الاستراتيجية.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت ست غارات على تجمعات ومواقع للميليشيات في معسكر خالد بن الوليد شمال موزع، في وقت استهدفت غارات أخرى مواقع بالقرب من محطة الغاز في منطقة البرح ببلدة مقبنة المجاورة. وأسفرت الغارات عن مقتل 13 انقلابياً وجرح 20 آخرين وتدمير معدات عسكرية بينها مدرعة ومدفع ومركبات. وأفاد بيان صادر عن قيادة محور تعز بوقوع غارة على موقع عسكري بالقرب من القصر الجمهوري شرق تعز بالتزامن مع مواجهات عنيفة في الجزء الخلفي لمعسكر التشريفات حيث تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم عنيف شنته الميليشيات التي سقط منها 5 قتلى بالاشتباكات على أطراف القصر وخلال تطهير ما تبقى من جيوب في أطراف معسكر التشريفات.

وشنت القوات الحكومية والمقاومة هجوماً على مواقع الانقلابيين في منطقتي كلابة ومعسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) شرقي تعز. وقصف طيران التحالف العربي فجرا مدرسة الحرس الجمهوري بمدينة ذمار (وسط) ما أدى لوقوع انفجارات عنيفة استمرت نحو نصف ساعة. واستهدفت غارة جوية موقعاً للميليشيات بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة أوقعت قتلى وجرحى. واحبط اللواء 19 مشاة محاولتين لتسلل عناصر الميليشيات إلى موقعي بيت دبوة وبير دعمك بعد اشتباكات عنيفة شهدتها الجبهة الغربية من عسيلان. من جهة ثانية، اغتال مسلحون يستقلون دراجة نارية مواطنا في منطقة عبر عثمان بمدينة جعار ثاني كبرى مدن محافظة أبين جنوب اليمن. وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن مواطنا في الخمسين من العمر يدعى قاسم النقيب تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء مروره بالقرب من إحدى المزارع النائية، مضيفا أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب إطلاق النار ومقتل المواطن وأن مسعفين قاموا بنقل جثته إلى ثلاجة مستشفى الرازي العام في جعار.