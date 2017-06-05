(التحرك. الرسم. النحت) في السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت منارة السعديات، أمس الأول، ورشة عمل بعنوان (التحرك. الرسم. النحت)، تستكشف العملية الإبداعية باستخدام مجموعة من الأشكال والمواد التي ينتج عنها حركة وصوت، وشارك الكبار والصغار في إبداع منحوتات مصغرة متحركة بوحي من الأعمال الفنية الحركية للفنانين جان تينجولي وغونثر أوكر. وأتاحت هذه الورشة للمشاركين فرصة الاطلاع على استراتيجيات جان تينجولي وغونثر أوكر لتطبيق الظواهر المدمرة لصناعة مشاهد حية ومباشرة على لوحات الكانفاس.

ويقام هذا البرنامج الجماهيري العام بالتزامن مع معرض «مسارات إبداعية: تفاعل، تشكيل، تواجد»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.