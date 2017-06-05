أبوظبي (الاتحاد)

هايكو أو هائيكو، هو نوع من الشعر الياباني، يحاول شاعر الهايكو، من خلال ألفاظ بسيطة التعبير عن مشاعر جياشة أو أحاسيس عميقة. تتألف أشعار الهايكو من بيت واحد فقط، مكون من سبعة عشر مقطعا صوتيا (باليابانية)، وتكتب عادة في ثلاثة أسطر (خمسة، سبعة ثم خمسة).

وحسب ما تورده الموسوعة الحرة فإن (الـ«هايكو» ازدهر في مرحلته الأولى في القرن ال17 م، بفضل «باشو»، المعلم الأول لهذا الفن بلا منازع. يشكل كل من الشاعر والرسام «بوسون» (1716-1783 م)، «ماسا - أوكا شيكي» (1867-1902 م) و«كوباياشي إسّا» أعمدة هذا الفن. ما زال تعاطي هذا الشعر شائعا في أيامنا هذه، ويحتل مكانة متميزة في الأدب الياباني. كان ال«هايكو» سبباً في ظهور «الصورية»، وهي حركة شعرية أنجلو- أميركية راجت في أوائل القرن العشرين، كما أثر في العديد من الأعمال الأدبية الغربية الأخرى).

(يقوم شاعر الـ«هايكو» وعن طريق ألفاظ بسيطة بعيدة عن التأنق بوصف الحدث أو المنظر بعفوية ومن دون تدبر أو تفكيرا، تماما كما يفعل الطفل الصغير: (وَبَلٌ في الصيف/‏‏ المطر يهطل/‏‏ على رؤوس أسماك الشبوط) للشاعر شيكي، يأخذ الشاعر الحاذق الأحاسيس، المشاعر والانطباعات المتدفقة ويعرف كيف يصبها في قالب من سبعة عشر لفظ: (أُصبع البَنَّاء/‏‏ المجروح/‏‏ وزهور الآزاليا الحمرا) للشاعر بوسون، وتنطلق الألفاظ بطريقة عفوية وآنية، تعطي صورة تكون محسوسة، عناصرها مترابطة، فكل منها تقاسم للتو لحظة من حياته مع الآخر: تغوص روحي في الماء/‏‏ ثم تطفو/‏‏ مع طائر الغاق) للشاعر أونيتسورا، وهذا مثال آخر(صفصاف أخضر/‏‏ تتقاطر أغصانه على الطمي/‏‏ أثناء الجزر) للشاعر باشو.

(يذكر أن جزءاً من تركيبة الهايكو يتضمن إضافة كلمة «موسمية» تدل على الوقت الذي يتحدث فيه الشاعر. فتجدون الحيوانات أو النباتات أو معالم الطقس الموجودة في بيئة اليابان الغنية دلالة على المواسم الأربع، وبذلك الحالات النفسية والسياقات الاجتماعية والثقافية التابعة لتلك المواقف من منظور ياباني. كل هذا يُلخّص في صورة ذهنية مُركّزة ومبسّطة في إطار تجربة فردية لتلك اللحظة).

المصدر: الموسوعة الحرة- ويكيبيديا