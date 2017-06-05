موراي يعبر دل بوترو بـ «إرسال آيس»

باريس (أ ف ب)

بلغ البريطاني المصنف أول أندي موراي الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بعد مباراة صعبة مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بينما لم يعانِ بطل 2015 السويسري ستانيسلاس فافرينكا لبلوغ الدور نفسه.

وفاز موراي على دل بوترو 7-6 (8/‏‏‏10)، 7-5 و6-صفر، وواجه البريطاني (30 عاماً) منافسة قوية من الأرجنتيني (28 عاماً) في مجموعة أولى امتدت 87 دقيقة، ولم تحسمها سوى كرة خارج الملعب من دل بوترو الذي لم يكن مقتنعاً بقرار الحكم، علماً أنه أهدر في هذه المجموعة أربع فرص للحسم.

وبدأ التأثر من خسارة المجموعة واضحاً على دل بوترو بعد انتهائها، إذ انحنى لبعض الوقت على الشبكة وبقي جامداً في مكانه. وكان الأرجنتيني ارتكب خطأ مزدوجاً على إرساله وهو متقدم بفارق نقطة في الشوط الحاسم، ما حرمه فرصة إحراز المجموعة.

لكن موراي الذي خسر نهائي رولان جاروس العام الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حافظ على هدوئه، وحسم المجموعة، ما مهد لتفوقه أيضاً في الثانية التي أنهاها بإرسال ساحق «آيس»، لتليها مجموعة ثالثة من طرف واحد، كان التهديد الوحيد للبريطاني فيها، فرصتين لكسر إرساله في الشوط السادس.