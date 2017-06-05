عماد النمر (الشارقة)
شهدت بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية في يومها الخامس، إقامة 3 مباريات، كشفت عن تحديد مصير فرق المجموعتين الثانية والثالثة، وسط حضور جماهيري كبير، تقدمهم نجوم الزمن الجميل عبد الرحمن الحداد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة، وزميله في تلك الفترة حسين غلوم، إلى جانب بشير سعيد لاعب الوحدة والمنتخب السابق.
انطلقت أولى المواجهات بالتعادل الإيجابي 2/2 بين «سبورت فور أول» و«لامجيكا» الساعيين للمحافظة على وجودهما والوصول إلى الدور ربع النهائي.
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وفي المباراة الثانية، فاز العالمي على فريق سي آر سفن 3/1، نجح عمر الرويحي في إحراز هدف التقدم لسي آر سفن، لكن العالمي بهجماته الخاطفة ودفاعاته المحكمة عادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق أحمد يوسف محمد.
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وفي المباراة الثالثة، حقق فريق العميد فوزا غاليا 3/5، على المواليف، بعد مباراة حافلة بالاثارة والندية انتهى شوطها الأول بالتعادل 1/1 .