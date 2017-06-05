عماد النمر (الشارقة)

شهدت بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية في يومها الخامس، إقامة 3 مباريات، كشفت عن تحديد مصير فرق المجموعتين الثانية والثالثة، وسط حضور جماهيري كبير، تقدمهم نجوم الزمن الجميل عبد الرحمن الحداد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة، وزميله في تلك الفترة حسين غلوم، إلى جانب بشير سعيد لاعب الوحدة والمنتخب السابق.

انطلقت أولى المواجهات بالتعادل الإيجابي 2/‏2 بين «سبورت فور أول» و«لامجيكا» الساعيين للمحافظة على وجودهما والوصول إلى الدور ربع النهائي.

ونجح سبورت فور أوول في التقدم عن طريق عبد الله محمود، وتعادل لاماجيكا إبراهيم عيد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/‏1، ونجح لاماجيكا في التقدم بالهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني عن طريق سعيد عبيد، وبعد دقيقتين أدرك ن سبورت فور أوول التعادل عن طريق هشام المنتصر

وفي المباراة الثانية، فاز العالمي على فريق سي آر سفن 3/‏1، نجح عمر الرويحي في إحراز هدف التقدم لسي آر سفن، لكن العالمي بهجماته الخاطفة ودفاعاته المحكمة عادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق أحمد يوسف محمد.

وكشّر العالمي عن أنيابه في الشوط الثاني ويتقدم بالهدف الثاني للإيراني أميد أوران، وأضاف زميله عدنان سلطان الهدف الثالث، منهياً أحلام سي آر سفن بالتأهل إلى الدور ربع النهائي بالرغم من طرد أحمد يوسف محمد بعد تلقيه بطاقتين في نهاية المباراة.

وفي المباراة الثالثة، حقق فريق العميد فوزا غاليا 3/‏5، على المواليف، بعد مباراة حافلة بالاثارة والندية انتهى شوطها الأول بالتعادل 1/1 .