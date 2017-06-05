الجولة السابعة ترسم ملامح التأهل إلى ربع النهائي

دبي (الاتحاد)

تقام اليوم مباريات الجولة السابعة والحاسمة للتأهل إلى الدور ربع النهائي، في بطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات الكرة، والتي تقام منافساتها تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، على ملاعب نادي ضباط الشرطة بالقرهود. يلتقي فريق الإعصار صاحب صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، في العاشرة مساء اليوم، مع حامل اللقب فريق الجوكر، في مباراة تجمعهما على الملعب رقم1، وضمن نفس المجموعة، يلتقي فريق المعروف مع بن درويش، في مباراة على الملعب رقم2 وهي المباراة التي تمنح الفائز بنتيجتها حسم مركز وصافة المجموعة المؤهل بدوره إلى الربع نهائي.

وتعقب المباراتين، وفي الحادية عشرة، إقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يلتقي في الأولى على الملعب رقم 1 فريق بلوجرانا مع فريق المرحوم خميس بن مزينة، في مباراة يسعى الأخير فيها لتأكيد صدارته والوصول إلى نقطته الـ 12، في حين يتطلع فريق بلوجرانا إلى تسجيل انتصاره الأول في البطولة، فيما تحمل المباراة الثانية التي تجمع المدفعجية مع سبورت فور أول عنوان فض الشراكة على المركز الثاني، خصوصاً أن كلا الفريقين يتقاسم وصافة فرق المجموعة برصيد 3 نقاط.

ومن جانبة أشاد طارق الرميثي، عضو اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، بالمستوى الفني المتميز والذي وصفه بالرائع ويثلج الصدور بما يعزز من الذكرى الخالدة على قلوب الجميع للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد، وسعي الجميع لإنجاح هذا الحدث الذي يحمل اسمه بصورته المثلى وتحقيق الأهداف التي أقيمت البطولة من أجلها.

ووجه الرميثي شكره للشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم راعي ومطلق البطولة، وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة، مؤكداً أنه رغم السخونة والإثارة التي تشهدها المباريات، فإن البطولة لم تشهد حتى الآن أي خروج عن النص لالتزام الجميع بتطبيق لوائح ونظام البطولة، متمنياً أن تتواصل النجاحات، وصولاً لخط النهاية المنتظر.