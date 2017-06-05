سالم عبدالرحمن يتقاسم الصدارة مع 5 لاعبين

الشارقة (الاتحاد)

تقاسم لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن صدارة بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج، في نسختها الـ22، مع 5 لاعبين هم: المصريان باسم أمين وأحمد عدلي، والأرميني فلاديمير أكوبيان، والإسباني فيكتور موسكالينكو، والأوزبكي أليكسي باراسو، وذلك بعد نهاية الجولتين الثالثة والرابعة، من البطولة التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى بعد غدٍ، بمشاركة 129 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة.

وشهدت الجولة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث خسر المصنف الأول للبطولة الأستاذ الدولي الكبير البولندي سوكو بارتوز أمام بطل العالم لفئة تحت 12 سنة الأستاذ الدولي الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف والذي استمر بتقديم عروضه القوية في الجولة الرابعة، حيث تعادل مع الأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر رودريجيز، بينما استمر تفوق باقي الأساتذة الكبار في الجولتين الثالثة والرابعة، حيث فاز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن على الدولي السوري عبد القادر الريس والأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي، وفاز الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين على السوريين صهيب العكلة وطلال حلواني.

كما فاز بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي على اللبناني عبدو سوموف والمغربي علي صبار، وتفوق الأستاذ الدولي الكبير الأرميني فلاديمير أكوبيان على عثمان موسى لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة والمصري فؤاد الطاهر، وحقق الإسباني فيكتور موسكالينكو الفوز على المصري رامز سمير والأوزبكي كامرون رافشان، بينما فاز الأوزبكي أليكسي باراسوف على الفلسطيني خليل حوسة والأذربيجاني إيلمر ماغراموف.

ويلتقي في الجولة الخامسة، على الطاولة الأولى، الأستاذ الدولي الكبير فلاديمير أكوبيان والمصري الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، وعلى الطاولة الثانية يلتقي الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين مع الإسباني الأستاذ الدولي الكبير فيكتور موسكالينكو، وعلى الطاولة الثالثة يلتقي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي المخضرم أليكسي باراسوف.

وعلى الطاولة الرابعة يلتقي الأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر رودريغيز مع الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغور ميلادينوفيتش، وعلى الخامسة يلتقي الأستاذ الدولي عمر نعمان لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الأستاذ الدولي الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف، وعلى الطاولة السادسة يلتقي الأستاذ الدولي الكبير البولندي سوكو بارتوز مع الدولي المصري رامز سمير.

من ناحية أخرى، عقد الجهاز الفني بالنادي اتفاقاً مع الأكاديمية الشطرنجية في طشقند لإقامة لقاءات ودّية تدريبية بين ناشئي النادي ولاعبي الأكاديمية ومنتخب أوزبكستان المشارك في البطولة، على أن تكون اللقاءات بشكل يومي خلال فترة البطولة وبنظام اللعب الكلاسيكي، ويتألف منتخب أوزبكستان للناشئين من الأستاذ الدولي نادربيك عبد الستاروف بطل العالم لفئة تحت 12 سنة، والأستاذ الاتحادي خومايون سينداروف بطل العالم للمدارس تحت 7 سنوات، والدولي كامرون أحمد جانوف، والدولي سوخروب كوماجانوف، ويشرف عليهم المدرب والمحاضر الدولي إحسان تورداليف.