181 متسابقاً ومتسابقة في الدور قبل النهائي

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تأهل أكثر من 181 متسابقاً ومتسابقة إلى منافسات الدور قبل النهائي لبطولة حمدان بن زايد للرماية، المقامة في منطقة الظفرة، بعد اجتيازهم التصفيات المبدئية مساء أمس الأول.

وأسفرت نتائج الدور الأول في مسابقة 9 ملي للرجال عن تصعيد 46 متسابقاً للدور قبل النهائي، و14 متسابقاً في مسابقة الشوزن للرجال، و8 متسابقات في ناشئات السكتون و 12 متسابقة في مسابقة 9 ملي نساء، و 26 متسابقاً في السكتون للرجال، و 20 متسابقاً في البندقية هوائي، و 10 متسابقين في السكتون ناشئين، و 20 متسابقاً في البندقية هوائي ناشئين، و 10 متسابقين في المسدس الهوائي للرجال.

وأوضح مبارك حمد الجنيبي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، أن النسخة الأولى من بطولة حمدان بن زايد للرماية، شهدت إقبالاً كبيراً من المتسابقين في جميع المسابقات العشر التي تضمنتها البطولة، سواء للرجال أو النساء، وكذلك الناشئون والناشئات، وقال الجنيبي أن المرحلة الأولى من تصفيات البطولة شهدت تجاوباً كبيراً وإقبالاً من مختلف الجنسيات للمشاركة فيها، حيث تجاوز عدد المشاركين أكثر من 600 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار، وتم إجراء المنافسات التمهيدية بينهم، وتم تصعيد 181 متسابقاً ومتسابقة.

وأضاف الجنيبي أن تصفيات الدور قبل النهائي تستمر حتى بعد غدٍ، يتم بعدها إعلان نتائج الفائزين في جميع مسابقات البطولة الذين سيتم تصعيدهم إلى الدور النهائي، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية وتحديد الفائزين في كل مسابقة من المسابقات العشر، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مادية قيمة للفائزين الثلاثة.