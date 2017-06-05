181 متسابقاً ومتسابقة في الدور قبل النهائي

إيهاب الرفاعي (الظفرة)
تأهل أكثر من 181 متسابقاً ومتسابقة إلى منافسات الدور قبل النهائي لبطولة حمدان بن زايد للرماية، المقامة في منطقة الظفرة، بعد اجتيازهم التصفيات المبدئية مساء أمس الأول.
وأسفرت نتائج الدور الأول في مسابقة 9 ملي للرجال عن تصعيد 46 متسابقاً للدور قبل النهائي، و14 متسابقاً في مسابقة الشوزن للرجال، و8 متسابقات في ناشئات السكتون و 12 متسابقة في مسابقة 9 ملي نساء، و 26 متسابقاً في السكتون للرجال، و 20 متسابقاً في البندقية هوائي، و 10 متسابقين في السكتون ناشئين، و 20 متسابقاً في البندقية هوائي ناشئين، و 10 متسابقين في المسدس الهوائي للرجال.
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وأضاف الجنيبي أن تصفيات الدور قبل النهائي تستمر حتى بعد غدٍ، يتم بعدها إعلان نتائج الفائزين في جميع مسابقات البطولة الذين سيتم تصعيدهم إلى الدور النهائي، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية وتحديد الفائزين في كل مسابقة من المسابقات العشر، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز مادية قيمة للفائزين الثلاثة.
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