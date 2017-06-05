«الاتحاد» يزور شباك «ستراتا» 11 مرة

العين (الاتحاد)

شهدت سباعيات كرة القدم في بطولة العين الرمضانية المقامة باستاد طحنون بن محمد بالقطارة في يومها الرابع أمس الأول، قمة الإثارة والندية، حيث ظهرت قوة التنافس والرغبة في الذهاب بعيداً في البطولة من بعض الفرق التي تسعى لتحقيق حلمها باعتلاء منصة التتويج بلقب البطولة.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، التقى فريقا الجالية المصرية والحزم في مواجهة حفلت بالندية والقوة، واجه فيها فريق الجالية خصماً عنيداً، قاسمه السيطرة الميدانية في الشوط الأول، وتمكن فريق الجالية من حسم المواجهة لمصلحته في الشوط الثاني بهدفين مقابل هدف للحزم سجله يونس حيوي، وأحرز الهدفين رفعت الجمال ومؤيد عليش، وأدار المباراة راشد مصبح وعلي شملان.

وفي المباراة الثانية، وضمن منافسات المجموعة الأولى ذاتها، أمطر فريق الاتحاد شباك فريق ستراتا بـ 11 هدفاً دون مقابل، في مباراة جاءت من طرف واحد، أظهر فيها فريق الاتحاد قوته وسطوته. وبهذه النتائج، تتصدر الجالية المصرية المجموعة برصيد 6 نقاط، يليها فريقا الاتحاد والحزم في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ولكل منهما 3 نقط، بينما يحتل ستراتا للتصنيع ذيل القائمة من دون رصيد من النقاط.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، تمكن فريق الجمعية الأردنية من تحقيق الفوز على فريق شباب دار زايد بنتيجة 2/صفر في مباراة قوية في المجموعة نفسها، حفلت بالإثارة والتشويق منذ انطلاقتها حتى النهاية، وحمل الهدفان توقيع حمزة نافذ وعبدالله عبدالعزيز. أدارها أحمد مصبح وعلي واحد.