العين (الاتحاد)

كرم معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الفائزين في سباقات الهجن التي أقيمت صباح أمس الأول على أرضية ميدان أبوسمرة في مدينة العين ضمن منافسات بطولة العين الرمضانية، وتم تكريم الأبطال بقرية التراث في استاد طحنون بن محمد بالقطارة، بحضور الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وخميس بن خصيبة العامري رئيس لجنة سباقات الهجن، والعديد من رؤساء وأعضاء اللجان وجمهور كبير.

وأشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بالتنظيم المتميز لفعاليات البطولة، وعبر عن شكره وتقديره للجنة المنظمة برئاسة الدكتور عبد الله الوحشي، ورجال الإعلام والصحافة والسوشيل ميديا، لافتاً إلى أنهم بذلوا جهوداً طيبة وتفاعلوا بصورة كبيرة مع أحداث البطولة ومختلف منافساتها، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في إنجاحها وخروجها بهذه المشاهد الرائعة.

وقال معالي الشيخ سعيد بن طحنون: «أوجه جزيل الشكر إلى نادي تراث الإمارات لدعمه القوي والمتميز لبطولة العين، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وكل من ساهم في إقامة البطولة ونجاحها».

وعلى صعيد سباقات الهجن، انتزعت «سلهودة» لخليفة حمد سبعين المحرمي ناموس أول أشواط منافسات فئة «الفطامين» لمسافة 1.5 كلم في الظهور الأول لرياضة الآباء والأجداد على مستوى البطولة، واستطاعت «سلهودة» أن تقطع مسافة الشوط بتوقيت قدره 2:08 دقيقة محرزة المركز الأول. وفي الشوط الثاني، كان الموعد مع «حشيم» لناصر عبدالله غصاب الهاجري ليحقق المركز الأول بتوقيت قدره 2:08 دقيقة، وحلقت «هملولة» لمصبح راشد مصبح الخميساني الظاهري بصدارة الشوط الثالث بتوقيت قدره 2:13 دقيقة. وفي رابع الأشواط، قاد «وقاد» لسعيد سالم بن حلوكة المطايا، ليتقدم الجميع ويحرز أول المراكز بزمن قدره 2:10 دقيقة، وفي الشوط الخامس كانت «غدير» لحمد محمد سالم الكتبي أول العابرات لخط الختام بتوقيت قدره 2:12 دقيقة، وجاءت بقية النتائج كالتالي: الشوط السادس «شاهين» لمحمد عبدالله البادي الظاهري، الشوط السابع «نداء» لمحمد أحمد بن دلموك، الشوط الثامن «شاهين» لمحمد عبدالله بالبادي الظاهري، الشوط التاسع «أنوار» لمحمد راشد سلطان العرياني، الشوط العاشر «نشوان» لحمد محمد سالم الكتبي، الشوط 11 «الشاهينية» لخليفة محمد فاضل المعمري، الشوط 12 «شاهين» لمحمد سالم عميره العامري، الشوط 13 «الغطيمي» لأبوبكر السوداني، الشوط 14 «شاهين» لخالد أحمد السوداني.

وكرم معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الثلاثة الأوائل الذين فازوا في بطولة البوتشيا لأصحاب الهمم، حيث نال سالم المدحاتي من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ـ فرع الذيد، المركز الأول، تلاه حسين ربيع من نادي العين للمعاقين في المركز الثاني، بينما حصل وليد الحمادي من نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة على المركز الثالث. وشارك في التتويج الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العين الرمضانية، وعبدالله الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بحضور إسماعيل محمد المرازيق مدير نادي العين لذوي الهمم الخاصة، وعبدالله سيف العرياني رئيس لجنة أصحاب الهمم بالبطولة.

من ناحية أخرى، تقام اليوم أربع مواجهات ساخنة في كرة القدم، حيث يلتقي فريقا الشباب والجالية المغربية في العاشرة مساء ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفريقا هيلي وفندق سيتي سيزون في المباراة الثانية في العاشرة وخمس وأربعين ضمن المجموعة ذاتها.

أما في منافسات المجموعة السادسة، وفي العاشرة مساء، يلتقي فريقا رويال بلو والاتحاد الرياضي للجامعات، وفي المباراة الثانية للمجموعة نفسها في العاشرة وخمس وأربعين يلتقي فريقا أبو سلطان وTwo 2 Four.