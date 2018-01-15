روبوت يقرأ لغة الجسد ويلعب تنس الطاولة

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أزاحت مؤسسة «أومرون» اليابانية للصناعات التكنولوجية النقاب عن إصدار جديد من الروبوت «فورفيوس» الذي يستطيع ممارسة لعبة تنس الطاولة.. ويتميز الإصدار الجديد من الروبوت بقدرته على قراءة لغة الجسد، مما يساعده على تقييم قدرات خصمه وإسداء النصح له وتشجيعه على اللعب.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث كيث كيرستن من شركة أومرون قوله، إن الروبوت الجديد «سوف يحاول أن يفهم حالتك المزاجية وأسلوبك في اللعب، وأن يتنبأ بالخطوة القادمة التي سوف تقوم بها خلال المباراة». وأوضح: «نحن لا نبيع روبوتات يمكنها أن تلعب تنس الطاولة، بل نحاول استخدام الروبوت فورفيوس كي نظهر كيف تتعامل التكنولوجيا نيابة عن البشر».

وأزيح النقاب عن الروبوت الجديد ضمن أجهزة إلكترونية أخرى عديدة خلال معرض إلكترونيات المستهلك الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي في مدينة لاس فيجاس الأميركية، ويسلط المعرض الضوء على مفهوم، هو أن الروبوتات يمكن أن تصبح أشبه بالبشر عن طريق اكتساب «الذكاء الانفعالي» والقدرة على «التعاطف». وكشف المعرض الستار عن منظومة إلكترونية جديدة لتشغيل الروبوتات أطلق عليها اسم «إمباور إكسبريانس وإيمباثي» أي «تمكين وتجربة وتعاطف»، وتتضمن هذه المنظومة الروبوت الجديد «3 إي إيه 18». ويستطيع هذا الروبوت «أن يبدي التعاطف مع البشر من خلال العديد من تعبيرات الوجه»، حسبما جاء في بيان لشركة هوندا.