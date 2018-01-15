روبوت يقرأ لغة الجسد ويلعب تنس الطاولة

سان فرانسيسكو (د ب أ)
أزاحت مؤسسة «أومرون» اليابانية للصناعات التكنولوجية النقاب عن إصدار جديد من الروبوت «فورفيوس» الذي يستطيع ممارسة لعبة تنس الطاولة.. ويتميز الإصدار الجديد من الروبوت بقدرته على قراءة لغة الجسد، مما يساعده على تقييم قدرات خصمه وإسداء النصح له وتشجيعه على اللعب.
ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث كيث كيرستن من شركة أومرون قوله، إن الروبوت الجديد «سوف يحاول أن يفهم حالتك المزاجية وأسلوبك في اللعب، وأن يتنبأ بالخطوة القادمة التي سوف تقوم بها خلال المباراة». وأوضح: «نحن لا نبيع روبوتات يمكنها أن تلعب تنس الطاولة، بل نحاول استخدام الروبوت فورفيوس كي نظهر كيف تتعامل التكنولوجيا نيابة عن البشر».
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