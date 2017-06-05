رويال يواجه أبوظبي «ب» وكوست يلاقي أبوظبي «أ»

أبوظبي (الاتحاد)

يواجه فريق رويال نظيره أبوظبي الرياضي «ب»، فيما يلعب أبوظبي الرياضي «أ» أمام منافسه كوست في نصف نهائي منافسات خماسيات كرة قدم الصالات للسيدات.وتأهل فريق رويال عن جدارة واستحقاق، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، إذ حقق الفريق انتصاراً على هولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف أحرزته اللاعبة ماكلي لتمنح فريقها تذكرة الصعود إلى نصف النهائي، رغم الصراع الشرس مع فريق هولندا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما احتل نادي أبوظبي الرياضي ج المركز الأخيرة بهزيمتين متتاليتين.

وفي المجموعة الثانية نجح فريق نادي أبوظبي الرياضي «أ» في بسط نفوذه وسيطرته على المجموعة، وأعلن عن نفسه كواحد من أقوى المرشحين للفوز بكأس البطولة، إذ تصدر المجموعة عن جدارة، وبعدما حقق فوزاً كاسحاً وبرصيد وافر من الأهداف في الجولة الثالثة والأخيرة، عندما تغلب على فريق ميجا تالنت النيجيري بنتيجة 14-0 في أكبر نتيجة تشهدها البطولة حتى الآن.

وضمن المجموعة الثالثة استطاع فريق نادي أبوظبي الرياضي «ب» أن يحقق فوزاً ثميناً وبصعوبة على فريق كوست بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة شهدت صراعاً شرساً وندية بين الفريقين من أجل نيل نقاط المباراة الثلاثة، إلا أن لاعبات نادي أبوظبي الرياضي استطعن خطف الفوز في اللحظات الحرجة، ليتأهل الفريق كأول المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما تأهل كوست برغم خسارته كأفضل ثانٍ في المجموعات الثلاث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف، إذ أحرز 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

ومن المنتظر أن تشهد مباريات الدور نصف النهائي إثارة وندية كبيرتين، خاصة في ظل تقارب المستوى بين الفرق المتأهلة، ربما باستثناء فريق نادي أبوظبي الرياضي «أ» الذي يعد أقوى المرشحين للتأهل للمباراة النهائية.