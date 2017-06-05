«دبي تيم» يحلق بلقب الجودو.. والجزيرة وصيفاً

أبوظبي (الاتحاد)

توج نادي «دبي جودو تيم»، بطلاً لمنافسات الجودو للرجال، بعدما تربع على قمة الأندية المشاركة في البطولة التي اختتمت أمس الأول، ضمن الدورة الـ 21 لـ «أولمبياد الضباط الرمضاني»، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحل نادي الجزيرة في المركز الثاني، وجاء نادي نيوجيرا في المركز الثالث، وحصل نادي الشارقة على المركز الرابع.

وحصل فريق «دبي جودو تيم» على المركز الأول بـ 5 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، ما جعله في صدارة الأندية المشاركة، وحل الجزيرة في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات ملونة منها ذهبية وفضية وبرونزيتان، وجاء نادي نيوجيرا في المركز الثالث وحصد ميداليتين، واحدة فضية والثانية برونزية، وكان المركز الرابع من نصيب نادي الشارقة بفضية واحدة.

شهد اليوم الختامي للبطولة مستويات ومهارات فنية راقية في ظل مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب المميزين مع أندية الدولة، وكان هناك أكثر من 4 لاعبين شاركوا من قبل في البطولات الأوروبية الكبرى، مما أدى إلى تنافس قوي على البساط.