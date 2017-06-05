«دبي تيم» يحلق بلقب الجودو.. والجزيرة وصيفاً

أبوظبي (الاتحاد)
توج نادي «دبي جودو تيم»، بطلاً لمنافسات الجودو للرجال، بعدما تربع على قمة الأندية المشاركة في البطولة التي اختتمت أمس الأول، ضمن الدورة الـ 21 لـ «أولمبياد الضباط الرمضاني»، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وحل نادي الجزيرة في المركز الثاني، وجاء نادي نيوجيرا في المركز الثالث، وحصل نادي الشارقة على المركز الرابع.
|
شهد اليوم الختامي للبطولة مستويات ومهارات فنية راقية في ظل مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب المميزين مع أندية الدولة، وكان هناك أكثر من 4 لاعبين شاركوا من قبل في البطولات الأوروبية الكبرى، مما أدى إلى تنافس قوي على البساط.
|