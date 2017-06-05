الأميركيون يفضلون تطبيقات «أندرويد» الأرخص سعراً

برلين(د ب أ)

أظهر تقرير جديد أن مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد» في الولايات المتحدة يقومون بتنزيل تطبيقات أكثر مما يفعل مستخدمو هواتف «آيفون»، لكنهم أقل استعدادا لتنزيل التطبيقات الأعلى سعرا.

وأظهر التقرير الذي أصدرته مؤسسة «سينسور تاور» لأبحاث السوق أن إنفاق مستخدمي أندرويد العاديين في الولايات المتحدة على تنزيل التطبيقات من متجر «جوجل بلاي» الإلكتروني يقل بنسبة 33% عن إنفاق مستخدمي آيفون على متجر «آب ستور». ومن ناحية أخرى، فإن معدل تنزيل مستخدمي «أندرويد» لكل هاتف ذكي يزيد على معدل تنزيل تطبيقات مستخدمي «آيفون». وبلغ متوسط عدد التطبيقات التي قام المستخدم الواحد بتنزيلها خلال العام الماضي من «جوجل بلاي» 42 تطبيقا، في حين بلغ معدل التنزيل لمستخدمي آيفون 33 تطبيقا لكل جهاز.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» للتكنولوجيا عن «رويكا لين» الباحثة في «سينسور تاور، القول إن أجهزة أندرويد هي عادة أرخص سعرا من أجهزة آبل، وهو ما يعني أن مستخدمي أندرويد يكونون أكثر اهتماما بفكرة التكلفة.

في الوقت نفسه، فإن مستخدمي أندرويد أكثر تركيزا على تنزيل الألعاب، حيث تمثل الألعاب نحو 90% من إجمالي إنفاق هؤلاء المستخدمين على شراء التطبيقات من متجر«جوجل بلاي»، كما أن فئة ألعاب الأجهزة المحمولة هي الأكثر جذبا للمستخدمين سواء في«جوجل بلاي»أم«آب ستور». ورغم أن متوسط إنفاق مستخدمي«أندرويد»على الألعاب يماثل إنفاق مستخدمي«آيفون» على الألعاب الرقمية، حيث بلغ المتوسط لهم 27 دولارا، فإن حجم مشتريات مستخدمي«أندرويد»بلغ ضعف حجم مشتريات مستخدمي«آيفون».