الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على قطاع النفط بفنزويلا

دبي (الاتحاد)

أفادت نتائج دراسة حديثة صادرة عن «بين آند كومباني»، لاستشارات السوق العالمي للمنتجات الفاخرة، بأنّ هذا سوق يستعد على مستوى العالم إلى العودة مجدداً إلى مسار النمو خلال العام الجاري. ويتوقع أن يسهم الانتعاش الصيني القوي مع ارتفاع القدرة الشرائية ضمن السوق المحلي والعالمي، إلى جانب تنامي ثقة المستهلكين في أوروبا، ودفع عجلة نمو سوق السلع الشخصية الفاخرة بنسبة بين 2 إلى 4% (وفق أسعار الصرف الثابتة) خلال العام الجاري، لتصل قيمتها إلى 289 مليار دولار. وفي الوقت الذي تتسع فيه الهوة بين الرابحين والخاسرين ضمن الأسواق العالمية، أصبح يتوجب على العلامات التجارية اليوم إعادة النظر باستراتيجياتها الحالية، والتركيز بشكل أكثر على التكيّف مع ما يُعرف بـ «عقلية الألفية»، في خطوة من شأنها دفع سوق السلع الفاخرة نحو تحقيق مبيعات بقيمة 323 مليار دولار بحلول عام 2020.

وتم إعداد الدراسة، الصادرة بعنوان «دراسة بين آند كومباني حول واقع سوق المنتجات الفاخرة لموسم ربيع 2017»، في إطار التعاون المشترك مع «فوندازيوني ألتاجاما»، الجمعية الإيطالية لمصنّعي السلع الفاخرة.

وقالت كلوديا داربيزيو، شريكة «بين آند كومباني» في ميلانو والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «يمكن القول إنّ 2017 يعد عاماً واعداً للغاية، بعد التحديات الجمة التي واجهت القطاع خلال 2016، وقد أظهر الربع الأول من العام الجاري دلائل إيجابية تعزز توقعاتنا بعودة النمو إلى المسار الصحيح. وتأتي عودة الاستهلاك إلى مستوياته الطبيعية ضمن السوق الصيني، إلى جانب نظرة تفاؤلية تسود أوروبا على صعيد القدرة الشرائية للمقيمين والسياح، في مقدمة العوامل الدافعة لعجلة نمو سوق السلع الفاخرة خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية».

في الأميركتين، واصل سوق السلع الفاخرة التباطؤ في أميركا، وسط توقعات متضاربة لعام 2017 في ظل الظروف السائدة التي تجمع بين قوة الدولار والحالة السياسية المتقلبة. أما في أميركا اللاتينية، فيحظى السوق بدعم ملموس من تنامي معدلات الاستهلاك المحلي، في حين تبقى كندا سوقاً ديناميكياً نشطاً، رغم أنه لا يزال يميل نسبياً إلى التباطؤ. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق الأميركتين نمواً طفيفاً بمعدل يتراوح بين 0 و2% (وفق أسعار الصرف الثابتة).