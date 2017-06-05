الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على قطاع النفط بفنزويلا

دبي (الاتحاد)
أفادت نتائج دراسة حديثة صادرة عن «بين آند كومباني»، لاستشارات السوق العالمي للمنتجات الفاخرة، بأنّ هذا سوق يستعد على مستوى العالم إلى العودة مجدداً إلى مسار النمو خلال العام الجاري. ويتوقع أن يسهم الانتعاش الصيني القوي مع ارتفاع القدرة الشرائية ضمن السوق المحلي والعالمي، إلى جانب تنامي ثقة المستهلكين في أوروبا، ودفع عجلة نمو سوق السلع الشخصية الفاخرة بنسبة بين 2 إلى 4% (وفق أسعار الصرف الثابتة) خلال العام الجاري، لتصل قيمتها إلى 289 مليار دولار. وفي الوقت الذي تتسع فيه الهوة بين الرابحين والخاسرين ضمن الأسواق العالمية، أصبح يتوجب على العلامات التجارية اليوم إعادة النظر باستراتيجياتها الحالية، والتركيز بشكل أكثر على التكيّف مع ما يُعرف بـ «عقلية الألفية»، في خطوة من شأنها دفع سوق السلع الفاخرة نحو تحقيق مبيعات بقيمة 323 مليار دولار بحلول عام 2020.
وتم إعداد الدراسة، الصادرة بعنوان «دراسة بين آند كومباني حول واقع سوق المنتجات الفاخرة لموسم ربيع 2017»، في إطار التعاون المشترك مع «فوندازيوني ألتاجاما»، الجمعية الإيطالية لمصنّعي السلع الفاخرة.
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في الأميركتين، واصل سوق السلع الفاخرة التباطؤ في أميركا، وسط توقعات متضاربة لعام 2017 في ظل الظروف السائدة التي تجمع بين قوة الدولار والحالة السياسية المتقلبة. أما في أميركا اللاتينية، فيحظى السوق بدعم ملموس من تنامي معدلات الاستهلاك المحلي، في حين تبقى كندا سوقاً ديناميكياً نشطاً، رغم أنه لا يزال يميل نسبياً إلى التباطؤ. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق الأميركتين نمواً طفيفاً بمعدل يتراوح بين 0 و2% (وفق أسعار الصرف الثابتة).
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