«دبي المالي العالمي» يحتضن المكتب الإقليمي لـ «سيجنا»

دبي(الاتحاد)

افتتحت شركة «سيجنا» مكتبا إقليميا لإدارة عملياتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مركز دبي المالي العالمي».

ويمثل افتتاح المكتب الجديد خطوة مهمة لعمليات الشركة في ظل مساعيها للتوسع استراتيجياً بنطاق خدماتها وحلولها الصحية في المنطقة.

وسيعمل فريق «سيجنا»، بقيادة هوارد جوف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيجنا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتعاون مع جاي فيرما، رئيس القسم العالمي للخدمات الموجهة للحكومات، على تقديم المساعدة الإدارية والخدمات المتخصصة لمكاتبها المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعزز المكتب الإقليمي الجديد من الحضور البارز الذي تحظى به «سيجنا» في تقديم خدمات صحية فعالة تلائم الاحتياجات المحلية في الإمارات وعموم منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر مساهماً كبيراً في النمو والإيرادات الجديدة في هذا المجال.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا أن نرحب بشركة سيجنا العالمية في مجتمع مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لشركة سيجنا في وقت مثالي سيتيح لها الاستفادة من آفاق النمو الواعدة لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيشهد بحسب التوقعات نمواً لافتاً لتصل قيمته إلى 71.3 مليار دولار أميركي في عام 2020.

وإننا نتطلع قدماً لمساعدة سيجنا في تحقيق أهداف نموها في المنطقة، استناداً إلى البنية القانونية والتنظيمية الشاملة للمركز والتي تتوافق مع متطلبات شركات التأمين العالمية». و قال جيسون سادلر، رئيس سيجنا الأسواق العالمية: «توفر دولة الإمارات للشركات العالمية مزايا استراتيجية تتمثل في الأطر التنظيمية المتقدمة وموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى العديد من الأسواق التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.

ونحن في سيجنا ندرك القيمة التي تحققها هذه المزايا لعملياتها وعملائنا على المدى البعيد».