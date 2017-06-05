«البناء للاستثمار» توقع مذكرة تفاهم مع «أوبتيما ميدل إيست»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة البناء للاستثمار العقاري مذكرة تفاهم مع شركة «أوبتيما ميدل إيست لإدارة المنشآت» الإسبانية، لإنشاء شراكة متخصصة في مجال إدارة المرافق والمنشآت ذات الكفاءة العالية.

وقع الاتفاقية في أبوظبي حمد سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة البناء الإماراتية، وإيغناسيو كازامادا لاسوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوبتيما إنترناشيونال الإسبانية، وعمر الكتري الرئيس التنفيذي لشركة البناء، بحضور عدد من المسؤولين.

وقال المنصوري إن شركة البناء للاستثمار العقاري تسعى لتطوير أعمال القطاع العقاري ليرتقي إلى أعلى المستويات العالمية.

لذا فإننا نسعى إلى استقطاب شركاء استراتيجيين يسهمون بخبرات مميزة في المنطقة. من جانبه، قال لاسوس «إن الشراكة الإستراتيجية مع شريك بقوة وسمعة شركة البناء للاستثمار العقاري، تعتبر إضافة نوعية لشركة أوبتيما التي ترغب في التوسع في المنطقة». وقال عمر الكتري الرئيس التنفيذي لشركة البناء «إن رؤيتنا في شركة البناء أن نعزز الاستثمارات النوعية في المنطقة، وعليه فإننا نسعى دوماً لتعديد المنتجات التي نطرحها لتكون سباقة من ناحية الجوهر، ومتميزة من ناحية النوعية والمضمون».

وأضاف قائلاً «تعتبر شراكتنا مع أوبتيما استراتيجية باعتبارها أحد أهم الشركات التي تعمل في مجالها في إسبانيا، وبالتحديد في مدينة برشلونة».