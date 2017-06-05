«وصل» تطلق مشروعاً في ورسان استعداداً لـ «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

‬أطلقت ‬مجموعة ‬وصل ‬لإدارة ‬الأصول، ‬‬مشروعاً ‬جديداً ‬في ‬ورسان، ‬في ‬إطار ‬الاستعدادات ‬الاستراتيجية ‬للشركة ‬لمعرض «‬إكسبو ‬2020»‬. ‬ويهدف ‬هذا ‬المشروع ‬إلى ‬توفير ‬أعداد ‬وافرة ‬من ‬أماكن ‬الإقامة ‬المناسبة ‬لموظفي ‬الضيافة ‬في ‬الإمارة، حسب بيان أمس.

ويضم المشروع في ورسان 26 مبنى، سيتم تشييدها على غرار المنتجعات، ويوفر 3,866 وحدة سكنية موزعة على مساحة مبنية قدرها 2.6 مليون قدم مربعة، ستكون مخصصة لموظفي الضيافة. وستشتمل الوحدات على عدد من الفئات، ومنها 3,380 غرفة مشتركة و360 وحدة استوديو و126 شقة من غرفة واحدة، ما يجعل من هذا المشروع وجهة متخصصة لموظفي الضيافة، حيث يكون الوصول إليه سهلاً من قبل العديد من الفنادق الجديدة التي يتم تطويرها لتلبية متطلبات «إكسبو 2020».

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: «لقد أطلقنا مشروع منطقة ورسان في إطار استعداداتنا الأوسع لمعرض (إكسبو 2020) مع اقتراب موعد انطلاق هذا الحدث، ومن أجل تحقيق رؤية قيادتنا لجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة. وتستعد دبي لاستقبال قرابة 25 مليون زائر، من خلال إكسابها حلة عصرية، وتعزيز عروض الضيافة. وتسعى وصل لتلبية احتياجات موظفي الفنادق عن طريق توفير أماكن إقامة مناسبة لهم، لأننا نرى في ذلك مسألة بالغة الأهمية لنجاح الحدث التسويقي الأبرز الذي تشهده الإمارات والمنطقة عموماً، ويسعدنا جسر‏‭ ‬هذه ‬الفجوة ‬من ‬السوق»‬.

ويغطي المشروع مساحة قدرها 160 ألف قدم مربعة من الأراضي، ليتم تشييد 26 مبنى عليها، بينما تم تخطيط المشروع ليتخذ شكل منتجع، مع تعزيزه بالعديد من المرافق الترفيهية، بما في ذلك المساحات الخضراء وحمامات السباحة والنادي الصحي والملاعب الرياضية، حيث يمكن للموظفين المقيمين هناك ممارسة العديد من الهوايات، بما في ذلك كرة اليد وكرة السلة. وبدأت الشركة بتنفيذ أعمال البنية التحتية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في أكتوبر 2020، ليسهم عند إنجازه في توفير أماكن الإقامة الكافية لهذه الفئة من الموظفين خلال المعرض.

وجاء إعلان وصل عن هذا المشروع في أعقاب إطلاقها ثلاثة مشاريع فندقية في وقت سابق من هذا العام، وهي «إم جي إم» و«ماندارين أورينتال» و«حياة سنتريك».