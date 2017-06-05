«أمناء التدريب» في «الأوراق المالية» يناقش الخطط المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع، اجتماعه الثالث من الدورة الرابعة برئاسة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة- رئيس مجلس أمناء مركز التدريب.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بالارتقاء بأداء المركز، واتخاذ عدد من القرارات التي تتعلق بمستجدات ومهام المركز في الفترة المقبلة.

شارك في اجتماع المجلس محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والمساندة- نائب رئيس مجلس أمناء مركز التدريب، والأستاذ الدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي، وثاني الرميثي ممثلاً عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وخليفة رباع ممثلاً عن سوق دبي المالي، ويوسف محمد الوهابي رئيس مركز التدريب بالهيئة- مقرراً وأميناً للسر.

وقال الدكتور عبيد الزعابي إنه تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات مركز التدريب خلال النصف الأول من عام 2017، والتي تضمنت ورشة عمل حول الرقابة على التداول لتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون بعنوان (التلاعب في أسواق الأوراق المالية)، ومشاركة المركز في فعاليات معرض التوظيف في الجامعة الأميركية في الشارقة، وفي ملتقى الاستثمار السنوي، وإعداد ونشر الخطة التدريبية لمركز التدريب لعام 2017، ومشاركة مركز التدريب في معرض الكتاب الدولي في أبوظبي خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 2 مايو 2017.

وأضاف الدكتور الزعابي أنه تم كذلك خلال الاجتماع الاطلاع على تطورات المشروع المقترح لطرح الشهادة المهنية «التحكيم في الأوراق المالية»، واستعراض النسخة الجديدة من كتيب مركز التدريب التسويقي، ومراجعة الإحصائيات في جدول المقارنة بين معدل النجاح العالمي للاختبارات في الهيئة مع معدل النجاح في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى إقرار التطورات والموافقة على نموذج مستجدات دليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية، على أن يتم استكمال المشروع، وكذلك مقترح طرح برنامج «شهادة تأهيل مستثمر أسواق مال» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وكذلك ورشة تدريب بالتعاون مع منظمة IOSCO.

يشار إلى أن مركز التدريب بالهيئة يقوم بإجراء اختبارات برنامج الترخيص المهني للمهن المعتمدة: ممثل وسيط، مدير تداول، مراقب داخلي، مدير عمليات ومحلل مالي، وقد قام المركز بإجراء 4,717 اختباراً منذ تأسيسه حتى شهر أبريل 2017، وبلغ عدد الوظائف المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة 354 وظيفة، فيما بلغ عدد الوظائف المؤهلة والعاملة: 260 وظيفة، وبذلك تبلغ نسبة التأهيل الإجمالية 73.45%، كما يشار إلى أنه تم تأهيل 174 من أصل 214 وسيطاً بنسبة 81.31%، بالإضافة إلى 35 مدير تداول من أصل 52 بنسبة 67%، و27 مدير عمليات من أصل 43 بنسبة 63%.

يذكر كذلك أن المركز نجح في تأهيل 32 محللاً مالياً من أصل 74 محللاً بأسواق الدولة، وذلك بنسبة 41%، علماً بأن المحللين الماليين يخضعون لاختبارات الأنظمة واللوائح المالية في دولة الإمارات، والأوراق المالية، ومخاطر الخدمات المالية، والشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار.