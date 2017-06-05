مهرجان رمضان والعيد ينطلق في إكسبو خورفكان

الشارقة (الاتحاد)
انطلق مهرجان رمضان والعيد في مركز إكسبو خورفكان الذي تقام فعالياته بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن مهرجان رمضان الشارقة، ويتضمن العديد من الأنشطة التسويقية والترفيهية التي تستمر لغاية 26 يونيو بمشاركة الأسر المنتجة.
ويهدف مهرجان رمضان والعيد الذي يقام بالتعاون مع شركة العندليب المتخصصة في تنظيم الفعاليات، إلى تلبية حاجات سكان خورفكان والمناطق المجاورة، وهو يندرج في إطار سعي غرفة الشارقة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والتسويقي في المنطقة الشرقية من الإمارة عبر مركز إكسبو خورفكان، حسب بيان أمس.
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وقال المدفع إن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات التي تضفي المتعة على رواد إكسبو خورفكان من المواطنين والمقيمين على حد سواء لقضاء أجمل الأوقات خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أهمية الحدث في دعم مشاريع الشباب من أصحاب الرخص والأُسر المنتجة وتوفير التسهيلات المقدمة لهم للمشاركة في المعرض الذي يُقام ضمن فعاليات المهرجان.
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