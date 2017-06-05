مهرجان رمضان والعيد ينطلق في إكسبو خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

انطلق مهرجان رمضان والعيد في مركز إكسبو خورفكان الذي تقام فعالياته بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن مهرجان رمضان الشارقة، ويتضمن العديد من الأنشطة التسويقية والترفيهية التي تستمر لغاية 26 يونيو بمشاركة الأسر المنتجة.

ويهدف مهرجان رمضان والعيد الذي يقام بالتعاون مع شركة العندليب المتخصصة في تنظيم الفعاليات، إلى تلبية حاجات سكان خورفكان والمناطق المجاورة، وهو يندرج في إطار سعي غرفة الشارقة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والتسويقي في المنطقة الشرقية من الإمارة عبر مركز إكسبو خورفكان، حسب بيان أمس.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حرص جميع الجهات والمؤسسات المشاركة بمهرجان رمضان والعيد في إكسبو خورفكان على نجاح الحدث وإظهاره بالصورة المشرّفة التي تليق بالمنطقة، من خلال العمل على توفير بيئة رمضانية وأجواء عائلية جاذبة وملائمة لمختلف شرائح المجتمع من خلال وسائل الترفيه والعديد من العروض والمفاجآت والهدايا المخصصة للمتسوقين.

وقال المدفع إن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات التي تضفي المتعة على رواد إكسبو خورفكان من المواطنين والمقيمين على حد سواء لقضاء أجمل الأوقات خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أهمية الحدث في دعم مشاريع الشباب من أصحاب الرخص والأُسر المنتجة وتوفير التسهيلات المقدمة لهم للمشاركة في المعرض الذي يُقام ضمن فعاليات المهرجان.