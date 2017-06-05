«أبوظبي للجودة» ينظم ورشة عمل للتوعية بالمعايير الخاصة بالمنتجات الغذائية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الصحة-أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بغرض تعريف مصنعي الأغذية بالمعايير الخاصة بالمنتجات الغذائية الصحية المعبأة مسبقاً، وتدريبهم على طريقة إعداد منتجاتهم بطريقة صحية، تتوافق مع المعايير المنتجات الغذائية الصحية في الإمارة، حيث تتضمن المعايير أن تكون المنتجات الغذائية منخفضة الملح والسكر والدهون، وأن تكون غنية بالألياف وخالية من النكهات والمحليات الاصطناعية. وشهدت ورشة العمل مشاركة 27 شركة في مجال تصنيع الأغذية.

وقال سلطان سعيد المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تعكس هذه الورشة حرص المجلس في المحافظة على صحة المستهلك، من خلال تعريف العاملين في القطاع الغذائي بلائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنتجات الغذائية الصحية المعبأة مسبقاً، وتسليط الضوء على متطلبات الحصول على علامة الثقة الصادرة من المجلس، والتي تساعدهم على تمييز منتجاتهم المستوفية لشروط الجودة والسلامة الغذائية، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين في هذه المنتجات، ويحقق الأهداف المشتركة نحو توفير أسواق آمنة».

وأضاف المهيري أن الورشة جاءت امتداداً للبرامج والورش المتنوعة التي ينظمها المجلس باستمرار لتمكين شركائه من القطاع التجاري ومحال بيع التجزئة من ضمان مستويات جودة عالية في المنتجات المتداولة في أسواق أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية فعالة ومتوائمة مع أهداف خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي يستند إلى معايير ومواصفات عالية في الجودة.

كما أعرب المهيري عن شكره وتقديره لهيئة الصحة - أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على جهودهما المتميزة الهادفة إلى تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير الصحة العامة في هيئة الصحة - أبوظبي: «تأتي هذه الورشة انسجاماً مع الجهود المبذولة لزيادة توافر خيارات الغذاء الصحي في الإمارة، من خلال العمل عن كثب مع مصنعي الأغذية بهدف ضمان تطبيق وتبني المعايير الخاصة بالغذاء الصحي. ونأمل أن يكون لهذا اللقاء أثر إيجابي في مساعدة مصنعي الأغذية، وتشجيعهم على توفير المزيد من الخيارات الصحية التي تحمل شعار وقاية وعلامة الثقة».