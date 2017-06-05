4.7 مليار درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة خلال 3 شهور

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي قيمة تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 4.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2017 بنمو 42.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2016 بقيمة 3.3 مليار درهم.

وجاءت الزيادة في تجارة الإمارة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بدعم من تجارة إعادة الصادرات والواردات، وفقاً لأحدث الإحصائيات الخاصة بحركة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي والصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وتفصيلاً، بلغت قيمة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المعاد تصديرها من خلال منافذ إمارة أبوظبي 2.103 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة مع 719 مليون درهم في الربع نفسه من 2016.

وعلى المستوى الشهري في فترة المقارنة نفسها، ارتفعت القيمة من 110 ملايين درهم إلى 491 مليون درهم.

وعلى صعيد الواردات، فبلغت قيمتها 2.38 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 220 مليون درهم في فترة المقارنة نفسها.

وبلغت مستوردات الإمارة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة على مستوى شهر مارس نحو 727 مليون درهم، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. وفي ما يتعلق بالصادرات، فبلغت 201 مليون درهم خلال الربع الأول من 2017 مقارنة مع 2.36 مليار درهم في الربع الأول من 2016.

يشار إلى أن إجمالي تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تشكل 10.2% من إجمالي تجارة إمارة أبوظبي منذ يناير وحتى مارس من عام 2017 والتي بلغت 45.9 مليار درهم.