«اللولو» تطرح تخفيضات على 3 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تطرح مجموعة اللولو هايبر ماركت 3 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان الحالي بتخفيضات تتراوح بين 22 إلى 70%، إضافة إلى تثبيت 140 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية حتى نهاية العام، مع استمرار عروض التخفيضات الأسبوعية والموسمية بنسبة تتراوح بين 25 إلى 75%، بحسب ما أعلنه مسؤولون أمس في مجموعة اللولو خلال جولة تفقدية لوزارة الاقتصاد.

وكشف أبوبكر ترو، المدير الإقليمي لمبيعات التجزئة في «اللولو هايبر ماركت أبوظبي»، عن زيادة مبيعات المجموعة من السلال الرمضانية في الدولة بنسبة 25%، لتصل إلى أكثر من 600 ألف سلة، مقابل 500 ألف العام الماضي، موضحاً أن المجموعة طرحت نوعين من السلال الرمضانية، تحتوي السلة على 12 أو 20 صنفاً من مختلف السلع الرمضانية الأساسية بقيمة تتراوح بين 85 درهماً و120 درهماً على التوالي.

وتتضمن هذه السلال مختلف أصناف السلع الرمضانية مثل زيت الطهي، والأرز، والعدس، والمياه، والتمر، والشوفان والسكر... وغيرها الكثير، وتم تخفيض قيمتها بنسبة تصل إلى 32%.

وقال أبوبكر: إن المجموعة تخطط لافتتاح 8 أفرع جديدة في دولة الإمارات خلال العام الجاري تتوزع بين 3 أفرع في أبوظبي و3 بدبي و2 بالشارقة، دون أن يكشف عن حجم تكاليف تلك الأفرع، مشيراً إلى أن المجموعة رصدت 40 مليون درهم لدعم التخفيضات على السلع خلال شهر رمضان المبارك.