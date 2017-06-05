«دبي للسلع المتعددة» يوقع مذكرة تفاهم لتطوير المنتجات الزراعية

دبي (الاتحاد)

وقع مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً مذكرة تفاهم مع كروبداتا تكنولوجي، التي تضطلع، في مدينة ناغبور بالهند، بمهمة تعزيز القطاع الزراعي وتحسين حياة المزارعين، الذين يشكلون نحو 55% من تعداد سكان الهند.

وتهدف المذكرة إلى استكشاف الكيفية التي يمكن فيها لمركز دبي للسلع المتعددة وكروبداتا التعاون لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية مع التركيز على السلع الزراعية، وهو قطاع أظهر استقراراً ملحوظاً، وفقاً لمؤشر أسعار الزراعة للبنك الدولي، حيث بدت الحبوب واعدة إلى أكبر حد محققة مكاسب بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2017.

وباعتبارها واحدة من أكبر المنتجين في العالم، وصل محصول الهند من الحبوب خلال 2016 إلى 2017 إلى 136.2 مليون طن، وفقاً لمجلس الحبوب الدولي، بعد أن كان 124.6 مليون طن في العام السابق.

وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي - السلع، مركز دبي للسلع المتعددة «نحن ملتزمون بتطوير واستقطاب أسواق وقطاعات جديدة، وهذه المذكرة مع كروبداتا تكنولوجي خطوة طبيعية في هذا الاتجاه. ويغطي نطاق التجارة لدينا مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، لأن قضايا إنتاج المواد الغذائية لها تأثير عالمي أوسع ومتزايد، فإن السلع الزراعية تلعب دوراً استراتيجياً على نحو متزايد في مزيج السلع لدى مركز دبي للسلع المتعددة. سنعمل مع كروبداتا لتحديد المجالات التي يمكننا التعاون فيها، وتسهيل نقل المهارات والمعرفة من أجل المنفعة المتبادلة».

وأصبحت تجارة الأغذية موضع تركيز متزايد بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة، ففي العام الماضي، أنشأ المركز مجموعة مخصصة لتجارة الأغذية لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع. وقد تم إنشاء المجموعة من أجل تحديد طرق أفضل للحصول على التمويل، والحد من مخاطر التداول، وتحقيق أقصى قدر من الربح لأصحاب المصلحة من جميع المستويات والأحجام.

وعلق ساشين سوري، العضو المنتدب لكروبداتا تكنولوجي، قائلا: «هذا التعاون هو بداية رحلتنا في اتجاه نمو التجارة الثنائية بين الهند ودولة الإمارات، ويؤكد بوضوح على الفرص المختلفة التي يمكن استكشافها بشكل مشترك في تكنولوجيا المعلومات والزراعة».

وتماشيا مع هدفه المتمثل في جعل دبي مركزاً استراتيجيا للتجارة الزراعية، قام مركز دبي للسلع المتعددة، بالتعاون مع جمارك دبي، بتطوير مجموعة واسعة من أدوات البيانات القوية لمساعدة أصحاب المصلحة على تقييم الفرص عبر قطاعات السلع.