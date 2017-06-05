«جمارك دبي» تستعرض تجربتها في مكافحة البضائع المقلدة

دبي (الاتحاد)

استقبلت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي وفداً تجارياً يابانياً زائراً، كان في استقباله يوسف عزير مبارك مدير الإدارة، ومحمد بن ناصر مدير قسم الإجراءات والمتابعة، ونورة أحمد مدير قسم قيد الوكالات والعلامات التجارية، فيما ضم الوفد الياباني ممثلين لشركة سوميتومو برئاسة هيرويوشي ناكامورا مدير إدارة العلامة التجارية وشركة إن جي بي المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة يوسوكي سيكيجوشي مدير إدارة العلامات التجارية، ورافق الوفد ممثلون عن شركة سابا للملكية الفكرية.

وقدم يوسف عزير مبارك للوفد الياباني الزائر عرضاً حول تجربة جمارك دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية ودور الدائرة في مكافحة البضائع المقلدة من خلال التصدي لهذه البضائع ومنع دخولها عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، كما شرح مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية للوفد الزائر الإجراءات التي تتبعها الدائرة لتسجيل العلامات التجارية من أجل حمايتها من التقليد.

واطلع الوفد الياباني كذلك على إجراءات الدائرة المعتمدة في التعامل مع ضبطيات البضائع المقلدة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من خلال فريق العمل الموحد الذي تأسس بمبادرة من جمارك دبي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تم اطلاع الوفد على جهود جمارك دبي في تنظيم ورش العمل لتدريب الموظفين والمفتشين من الدائرة والإدارات الجمركية في دولة الإمارات ودول التعاون على اكتشاف البضائع المقلدة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، إضافة إلى نشاط الدائرة في مجال توعية المجتمع بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتم في ختام الاجتماع تقديم الهدايا التذكارية إلى الوفد الزائر.