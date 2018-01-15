السيتي يخسر اختبار ليفربول

لندن(د ب أ)

أحرز النجم الدولي المصري هدفاً وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول لفوز مثير 4/‏‏ 3 على ضيفه مانشستر سيتي أمس، في قمة مباريات المرحلة الـ 23 للدوري الانجليزي التي شهدت أيضاً فوز بورنموث على ضيفه أرسنال 2/‏‏ 1، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام تشيلسي صاحب الرابع بالرصيد نفسه.

في المقابل، تجمد رصيد سيتي الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم عند 62 نقطة، لكنه ظل متربعاً على الصدارة.

افتتح أليكس أوكسليد تشامبرلين التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة، وتعادل الألماني ليروي ساني لسيتي « 40»، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف لكل منهما. وفي الشوط الثاني، أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني «59»، وتبعه السنغالي ساديو ماني بالهدف «61» من صناعة صلاح الذي أضاف الهدف الرابع «68» من تسديدة متقنة من منتصف الملعب. وقبل 6 دقائق من النهاية، قلص بيرناردو سيلفا الفارق بتسجيله الهدف الثاني لسيتي، وأحرز جوندوجان الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.