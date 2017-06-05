«غرفة أبوظبي» تستشرف مستقبلها ودور القطاع الخاص في الإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل متخصصة حول استشراف المستقبل للغرفة وللقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، بمشاركة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، ونائبيه والمديرين التنفيذيين وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات التابعة لغرفة أبوظبي.

وأكد محمد هلال المهيري، في كلمة ألقاها في بداية أعمال الورشة، أن مهمة استشراف المستقبل هي أولوية من أهم أولويات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مشيراً إلى أهمية استشراف المستقبل في رسم استراتيجية طويلة المدى‏‭ ‬للغرفة.‭

قال المهيري: إن مهمة استشراف المستقبل بالنسبة لغرفة أبوظبي في غاية الأهمية، وذلك بالنظر إلى فوائد عملية الاستشراف في وضع حلول للقضايا المستقبلية التي تخص الغرفة كمؤسسة والدور المستقبلي للقطاع الخاص الذي ترعاه، وتعمل على تعزيز وتفعيل دوره وشراكته مع القطاع العام لتحقيق أهداف خطة واستراتيجية أبوظبي، ودعم عملية التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المهيري أنه من خلال هذه الورشة التي يشارك فيها كبار المسؤولين في الغرفة والمؤسسات التابعة لها، تسعى غرفة أبوظبي إلى رسم ملامح مرحلة جديدة تركز على التميز والابتكار والإبداع وتوظيف أدوات استشراف المستقبل من خلال توقع الفرص والتحديات المستقبلية، ووضع حلول لها منذ الآن والتأكد من توظيف القدرة المؤسسية الكاملة للغرفة لقيادة القطاع الخاص، وحث مؤسساته بدورها على استشراف المستقبل، اعتماداً على استراتيجية الإمارات للمستقبل التي تركز على موضوعات تشمل مجالات وقطاعات مستقبل رأس المال البشري والشباب ومستقبل التكنولوجيا والأنظمة الذكية ومستقبل البيئة والاستدامة، وبصورة خاصة مستقبل الاقتصاد والأمن الاقتصادي والتجاري، وهو المحور الذي ستقوم الغرفة مع المؤسسات الأخرى بالعمل على المساهمة في رسمه وتعزيزه وتحقيق الأهداف والمبادرات والخطط التي تتضمنها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية المستقبلية.