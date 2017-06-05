تكريم حكومي لـ 8 موظفين من «مطارات دبي»

دبي (الاتحاد)

كرم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ثمانية موظفين متميزين في مطارات دبي، تقديراً للإنجازات التي حققوها لمؤسستهم بشكل خاص وقطاع الطيران بشكل عام، خلال دورة البرنامج للعام 2016.

حضر حفل التكريم كل من بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وجمال الحاي نائب الرئيس، وماجد الجوكر نائب الرئيس الأول – الضمان المؤسسي والحوكمة في مؤسسة مطارات دبي، في حين حضره من جانب البرنامج كل من هزاع النعيمي رئيس جوائز ومبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وحمدة حسن مدير مشاريع في البرنامج، وفاطمة الهاشمي مدير مشاريع.

ورحب بول جريفيث خلال الحفل بممثلي البرنامج وحرصهم على توفير جميع أشكال الدعم الممكنة، والتوجيهات للمؤسسات لتعزيز تنافسيتها على الفوز بجوائز البرنامج.

وأعرب هزاع النعيمي رئيس جوائز ومبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، عن تقديره لجهود مطارات دبي الكبيرة في السير على نهج التميز والإبداع، مشيراً إلى أن المنافسة كانت كبيرة على الفوز بجوائز البرنامج في دورته العشرين. وهنأ موظفي مطارات دبي الفائزين، ودعا الذين وصلوا إلى المراحل النهائية ولكن لم يحالفهم الحظ بالصعود إلى منصة التكريم، إلى النظر دائماً للمستقبل والمثابرة والإصرار لأن وصولهم إلى هذه المرحلة هو فوز بحد ذاته، مؤكداً أن الفوز سيكون حليفهم بالتأكيد في الدورات المقبلة.

ومن جانبه، أكد ماجد الجوكر، الدور الحاسم الذي يلعبه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في ترسيخ مفاهيم وثقافة التميز في المؤسسات الحكومية. وقال الجوكر: «إن التطوير المستمر وإدخال الإضافات على معايير البرنامج، سوف يساهم في تسريع تحقيق مبادرة 10 X ويعزز صورة دبي على قائمة المدن الأكثر تميزاً».

والموظفون المتميزون الفائزون هم: موسى ميران رئيس المبنى2 عن فئة أفضل مدير مركز تقديم خدمات، وريم الصفار مدير مشاريع الساحة عن فئة أفضل موظف ميداني. أما الموظفون الذين ترشحوا للمراحل النهائية للفوز فهم: مشاري البناي نائب الرئيس الأول – الموارد البشرية عن فئة أفضل نائب رئيس تنفيذي، ومحمد البستكي مدير عمليات إدارة المرافق عن فئة الموظف المبتكر، وفاطمة المطوع مدير الاتصالات الرقمية عن فئة الموظف التقني، وإيمان المصلي المدير في إدارة الأجندة الحكومية والسعادة عن فئة الموظف الإداري، وسعود شرار تنفيذي خدمة العملاء عن فئة خدمة العملاء، وكرستين اونيل مدير قسم تجربة العملاء عن فئة الموظف المتخصص.

وبارك الجوكر للفائزين من مطارات دبي، ودعاهم إلى مواصلة العطاء حتى يكونوا نموذجاً وقدوة تحتذى بالنسبة لزملائهم.