«حرة مطارات أبوظبي» تُرخص لـ «ناتس»

أبوظبي (الاتحاد)

منحت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي أمس، الرخصة التجارية رقم 200 لشركة «ناتس»، لتعزز من مكانتها كالوجهة المثلى للأعمال في المنطقة.

وتعد شركة «ناتس» الشركة البريطانية العاملة في قطاع خدمات مراقبة الحركة الجوية، حيث تتعامل الشركة سنوياً مع 2.5 مليون رحلة و250 مليون مسافر في أجواء المملكة المتحدة فقط، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات إلى 14 مطاراً في المملكة المتحدة، وإدارة المجال الجوي العلوي للمملكة. كما توفر «ناتس» خدماتها للعديد من العملاء حول العالم أيضاً، وتفخر بتقديم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط.

ومع منح الرخصة رقم 200، تكون المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي قد أثبتت رواجها ونجاحها في استقطاب الأعمال إلى العاصمة، حيث أصدرت تراخيص لشركات من أكثر من 38 دولة، كما أصدرت 2,250 تأشيرة عمل حتى الآن، من خلال مكتب الخدمات الحكومية التابع لها، حسب بيان أمس.

وقال عادل الطاهري، نائب أول الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بالإنابة: «تقدم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مجموعة من المزايا إلى شركاء الأعمال، بما في ذلك الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وملكية أجنبية بالكامل، واستخراج رأس المال والأرباح، وغيرها من المميزات العديدة. ويكمن هدفنا للمنطقة الحرة في أن تكون وجهة العمل المفضلة بالنسبة للمؤسسات الدولية والمحلية في مجال الطيران، وخدمات المطار، وتقنية المعلومات، والقطاع الاستشاري، وقطاعات الشحن والخدمات اللوجستية ونقل البضائع. كما توفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مركزاً لجميع الأنشطة المرتبطة بصناعة الطيران والصناعات الخفيفة، التي تسعى للاستفادة من قربها للمطار، التي تشكل ميزة كبيرة لمتطلبات الاستيراد والتصدير».

من جانبه، قال بن كيف المدير العام لناتس الشرق الأوسط: «يشرفنا الانضمام للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، ونتطلع لتطوير أعمالنا في الإمارة، وذلك تأكيداً على التزامنا المستمر ونمونا في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة والمنطقة. فقد أصبحنا أقرب لعملائنا من خلال أعمالنا في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، وسيمكننا ذلك من تقديم خدمة أفضل لعملائنا الحاليين، وكذلك لهؤلاء الذين نأمل العمل معهم في المستقبل، في إطار التوسعات التي أجرتها أبوظبي لتطوير مناخ قطاع الطيران في الإمارة».

وتمتد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي على مساحة 10.6 كيلومتر مربع حول مطار أبوظبي الدولي، لتشمل خمس أحياء تجارية طويلة الأمد: المجمع اللوجستي، المجمع التجاري، وقرية الوجهة، ومنطقة الفلاح الحرة، ومدينة المطار، بالإضافة لمرافقها في مطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص.